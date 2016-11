Els acords bilaterals sobre intercanvi automàtic d'informació hauran de ser aprovats pel Consell General

La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha tancat aquest dimecres el debat de les esmenes presentades al projecte de llei d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal, que està previst que es voti en la sessió ordinària de Consell General del proper 1 de desembre. El text final manté els terminis i els imports dels comptes de no residents que s'hauran de comunicar als seus països d'origen, i la modificació més destacable que s'ha aprovat és que els acords bilaterals que el Govern pugui signar amb els països amb els quals es vulgui intercanviar informació siguin ratificats pel Consell General, tal com demanaven tant DA com el PS i LdA.

En canvi, s'ha rebutjat una esmena del grup parlamentari liberal que pretenia augmentar de 10.000 a 50.000 dòlars el saldo anual límit que han de tenir els comptes vinculats a despeses d'un immoble per evitar que siguin tramesos als països d'origen del titular. El motiu per no acceptar l'esmena és que tot el que fa referència a imports i terminis ja està pactat amb els organismes internacionals, i cal que la llei segueixi els estàndards de l'acord entre Andorra i la Unió Europea i en l'acord multilateral amb l'OCDE.