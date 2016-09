El síndic coneixia que Mateu havia cobrat per assessoraments a BPA

El síndic general, Vicenç Mateu, va afirmar ahir que estava al corrent que la consellera demòcrata Meritxell Mateu va cobrar de BPA per uns treballs d’assessorament. El síndic va precisar que en el moment en què es van produir els fets no en sabia res i que ha estat aquesta legislatura quan n’ha tingut coneixement. Segons va indicar, aquest cas no li va ser comunicat formalment sinó que “algú ho va comentar”, perquè “Andorra és molt petita” i “te n’acabes assabentant”. El que no recorda és quan això va passar.

Amb tot, el síndic va avançar que en el cas que afecta Meritxell Mateu “no hi ha una qüestió d’incompatibilitat clara”, encara que dilluns al matí va encarregar un informe per verificar-ho. En aquest sentit va exposar que el reglament del Consell General estableix que els parlamentaris no poden tenir a la vegada un altre càrrec públic ni poden treballar de funcionaris. El que no recull, però, és cap incompatibilitat entre la tasca de conseller i una activitat privada. A més, va deixar clar que els consellers a temps complet tenen el mateix estatus que els que no ho són. “No hi ha dos tipus de consellers”, va dir, i va afegir que aquesta figura es va crear per als casos en què els parlamentaris han de deixar la seva feina un cop accedeixen al Consell General. Qüestionat sobre si considera que és ètic que una consellera a ple temps faci assessoraments privats, el síndic va declarar que “no em correspon entrar en valoracions d’ordre ètic i estètic, l’única cosa que puc fer és veure si un conseller pot estar contravenint el reglament del Consell”.

El síndic va recordar que a l’inici de cada legislatura es demana als consellers que facin una declaració de les activitats que desenvolupen per verificar que no hi hagi cap incompatibilitat. Així, va apuntar que només han d’informar del que podria entrar en conflicte amb el que fixa la Llei electoral. Vicenç Mateu va explicar que la majoria de parlamentaris compatibilitzen la dedicació pública amb una activitat professional privada. Cap d’aquests ha declarat aquesta feina. “Ni Mateu ni ningú”, va dir. Davant d’aquest fet, el síndic va acceptar que potser caldria reglamentar les incompatibilitats entre l’activitat pública i la privada, tal com s’ha fet amb els treballadors públics, encara que considera que els criteris haurien de ser més laxos que en altres llocs tenint en compte que en un país petit tothom té vincles empresarials o familiars que podrien limitar la dedicació política.

A l’últim va afirmar que no correspon al síndic aclarir si Mateu ha comès alguna il·legalitat en la seva activitat privada, ja que això correspon a altres instàncies. Va dir que no tenen motius per dubtar del relat que ha fet la consellera i que en el cas que s’acabés confirmant alguna falta ja emprendria l’actuació que calgués. El reglament del Consell preveu la possibilitat d’inhabilitació o que tres cinquenes parts del parlament decideixin “apartar temporalment un conseller, però sempre a partir d’un fet provat i no d’una especulació”, va subratllar.