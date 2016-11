El Servei d'Immigració es reforça per tramitar els permisos de treball durant la temporada d'hivern

El Servei d'Immigració ha habilitat a les seves dependències un nou taulell destinat al lliurament de les targetes a les persones que únicament havien de fer aquest tràmit, segons informa el Govern. De la mateixa manera, el Servei d'Immigració té habilitat un altre taulell destinat a la recollida dels rebuts de convocatòria per a la revisió mèdica. Cal recordar que aquest servei està obert al públic des de les 8 a les 13 hores.

Com és habitual en aquestes dates, atès l'imminent inici de la temporada d'hivern i l'aprovació de les quotes especials de temporada, el Servei d'Immigració rep un gran nombre d'usuaris per tramitar el seu permís de treball. Així, aquest servei s'ha reforçat amb un nou taulell destinat al lliurament de les targetes, per tal d'agilitzar els tràmits i no allargar el temps d'espera de les persones que concorren a les oficines.

D'altra banda, un any més, el Servei d'Immigració habilita un taulell, fins a finals del mes de desembre, situat a l'oficina del Servei de Policia al Pas de la Casa obert al públic de les 9 a les 13 hores.