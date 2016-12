El PS+I ja va avisar que feia falta un “estudi seriós” per a la mútua

La consellera de Partit Socialdemòcrata + Independents (PS+I) a la minoria a Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, va advertir, en la sessió del consell de comú del 22 de desembre del 2014, de la necessitat de disposar d’un estudi jurídic seriós abans de la creació de la mútua dels agents de circulació de la parròquia. Aquest avís no va ser considerat per la majoria de Demòcrates per Andorra (DA), que va impulsar-la sense consens i sense prou garanties jurídiques, tal com s’ha constatat amb la recent sentència del Tribunal Constitucional (TC) que dóna la raó als membres del cos.

En aquest sentit, la representant de la formació socialdemòcrata va recordar ahir que, ja durant el debat de la mesura al consell de comú, va alertar dels dubtes que hi havia sobre la interpretació de la llei i el risc que els urbans poguessin tenir raó en les seves al·legacions, un dels motius pels quals el PS va optar aleshores per votar en contra de la creació de la mútua.

Així, Vendrell va posar en relleu que aquell dia ja va advertir que, segons els advocats consultats tant per la formació PS+I com pels mateixos urbans, “en cas d’implantar sistemes propis de protecció no es podria fer sense el vistiplau dels agents”, una circumstància que ara ha remarcat en la seva sentència el Constitucional.

Per això, ja llavors es va demanar ajornar la votació de l’establiment de la mútua per donar temps a demanar un estudi jurídic per part d’un lletrat que aclarís aquest i altres punts que generaven dubtes. “Ja vam dir que era necessari que es consultés un o diversos advocats per posar negre sobre blanc el que s’havia d’entendre de la lectura de la llei”, va comentar la representant de PS+I, indicant que el text “creava ambigüitat”.

Aquesta petició, però, va ser refusada per la majoria que ja encapçalaven en aquell moment Trini Marín i Marc Calvet, que va optar per tirar endavant la mútua malgrat l’oposició del cos d’agents de circulació. Fins i tot, va apuntar, la cònsol major va afirmar durant la sessió que, si els urbans no estaven d’acord amb la mesura, anessin a la justícia. Una justícia, va remarcar Vendrell, que ara ha donat la raó als agents de circulació en considerar que la creació del nou sistema d’assegurança és contrària a drets constitucionals dels treballadors comunals.

Ara, un cop publicada la sentència del TC, Vendrell va voler “felicitar-se”, ja que “la nostra lectura anava ben encaminada”. Tot i així, va lamentar que “durant dos anys els agents de circulació han hagut de fer múltiples recursos per veure que el Tribunal Constitucional els ha acabat donant la raó”. A més a més, va apuntar que “s’hauria pogut estalviar molt de temps i diners”, tant per part dels mateixos urbans com dels serveis jurídics de la corporació parroquial.

D’altra banda, des de la Unió Sindical de Treballadors del Comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee), i tot i tractar-se d’una qüestió que no ha portat directament el sindicat encara que “sí que hi ha donat el total suport”, Aurora Baena va destacar que des de l’Ustcee s’està a l’expectativa de com acaba tot aquest afer ja que, segons com evolucioni, fins i tot podria comportar que la corporació recuperés la complementària de malaltia per a tots els funcionaris.