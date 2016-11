El PS proposa canvis a la Carta Magna per la doble nacionalitat

Tot i que inicialment no preveia aquesta possibilitat, finalment, i després de les aportacions dels militants, la ponència De la nacionalitat andorrana que el president del Partit Socialdemòcrata, Vicenç Alay, presentarà demà en el 14è congrés de la formació inclou una proposta per modificar l’article 7 de la Constitució per facilitar que els nacionals andorrans puguin disposar legalment d’una altra nacionalitat.

Concretament, en la ponència, que tal com va avançar aquest rotatiu proposa modificar la Llei qualificada de la nacionalitat per permetre la doble nacionalitat en determinades condicions, es planteja suprimir el punt segon de l’article 7 de la Carta Magna que diu que “l’adquisició o el manteniment d’una nacionalitat diferent a l’andorrana implicarà la pèrdua d’aquesta en els termes i terminis fixats per la llei”. I és que des de la formació es considera que amb les disposicions de l’article 7.1 ja queda suficientment emparada la regulació de la condició de nacional andorrà.

Des de la formació es valora positivament el treball previ realitzat pels militants i que ha culminat amb la presentació de set ponències. La secretària d’organització del PS, Susanna Vela, va destacar que “tracten temes molt importants” amb la idea que “el PS decideixi tot el que serà l’esdevenir polític del partit en el futur”, i va remarcar que alguns dels assumptes “fa anys que es discuteixen i es parlen” però que “cal un acord per tirar endavant les resolucions”.

I és que al marge de la qüestió de la doble nacionalitat, en el congrés de demà, on també es presentaran els informes de gestió dels comitès executiu i directiu així com de la tasca del grup parlamentari, els militants del PS debatran una proposta per reformar el sistema electoral per fer-lo “el més proporcional i representatiu possible”, la necessitat d’impulsar o no impulsar una llei d’incompatibilitat dels càrrecs públics i una proposta de com ha de ser el nou marc de competències i de transferències als comuns.

Els textos a debat es completen amb un que defensa, dins del marc de l’economia verda, l’elaboració d’una nova llei d’aigües que creï un organisme nacional específic per a la seva gestió; la possibilitat de crear un grup de treball amb l’objectiu d’elaborar una proposta de Renda Bàsica d’implantació a Andorra; i un per modificar els estatuts de la formació.