El PS demana pels retards en el pagament de les ajudes al lloguer

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López va posar de manifest ahir la preocupació de la seva formació pel retard en els pagaments dels ajuts a l’habitatge de lloguer, un fet que porta a “situacions insostenibles” ja que “hi ha qui no pot pagar aliments o despeses bàsiques”.

Per aquest motiu, López entrarà avui a Sindicatura una sèrie de preguntes sobre aquesta qüestió perquè l’executiu hi respongui per escrit i, segons va precisar, amb la demanda que ho faci en el termini més breu i raonable possible ja que amb la fi del període de sessions, i reglament en mà, podria, si esgota el termini, no respondre fins l’abril vinent.

En l’escrit, el conseller general del PS explica que “en data 24 d’agost del 2016 i 7 de desembre del 2016, s’han publicat en el BOPA sengles edictes en què s’acorda perllongar la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer”. També es posa en relleu que, “segons informacions de casos concrets de què disposem, semblaria que aquest fet ha anat acompanyat d’un retard en els cobraments periòdics” i que, fins i tot, “s’està procedint a fer pagaments agrupats de les prestacions de diversos mesos”, i no “d’un o dos sinó fins i tot de quatre”.

Per tot això, el parlamentari formula diverses qüestions a què vol que el Govern respongui. En primer lloc pregunta quins són els motius pels quals s’ha allargat dues vegades la convocatòria d’ajuts. També pregunta per què els pagaments “s’han deixat d’efectuar amb periodicitat mensual” i “quin abast de persones i prestacions s’han vist afectades”.

López també demana al Govern quan preveu realitzar efectivament la nova convocatòria i si hi haurà “canvis rellevants en els criteris”. Al mateix temps, pregunta “quina és la previsió de gestió” que es fa en relació amb els ajuts fins que aquesta estigui resolta.

Per últim, el parlamentari socialdemòcrata vol saber si “hi ha altres ajuts de caràcter social en què s’hagin produït retards”, sigui en les convocatòries o en el mateix pagament de les prestacions.