El PS demana als cònsols pel subministrament a l’hospital

La consellera del Partit Socialdemòcrata més Independents (PS+I) a la minoria del Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha tramitat diverses preguntes a les quals la majoria haurà de respondre en la sessió de la corporació que s’ha de celebrar aquest dimecres. Entre els temes pels quals s’ha interessat Vendrell hi ha la polèmica pel subministrament d’aigua des d’Andorra la Vella a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Concretament, Vendrell vol saber l’opinió dels cònsols sobre el fet que la capital hagi tallat l’embrancament que va fer l’estiu del 2015. Així mateix, la consellera demana quan es farà l’assemblea extraordinària de Capesa que ha de servir per aprovar l’ampliació de capital de la societat.

D’altra banda, Vendrell pregunta per l’estat de la reforma del model de competències i transferències. La consellera recorda que fa “gairebé nou mesos” que Consol Naudi va jurar com a secretària d’Estat i “cinc mesos” de la darrera qüestió sobre el tema formulada en sessió de comú. Davant d’aquest temps transcorregut, demana als cònsols “quines comunicacions han tingut des del mes de gener (...) amb la senyora Naudi, quin calendari de treball està previst i quan es creu que es disposarà d’un esborrany de llei”. Finalment, Vendrell demana per parlar de la situació dels parcs infantils de la parròquia, pel projecte d’ordinació per regular l’accés motoritzat a la vall del Madriu i per la revisió del POUP.