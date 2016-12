El PS considera “grotesc” que DA prioritzi la successió al país

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) i president del grup mixt, Pere López, va carregar ahir amb duresa contra l’executiu i Demòcrates per Andorra pel fet que estiguin més pendents de fer llistes de possibles candidats a substituir Antoni Martí que no pas del país, un fet que va qualificar de “grotesc” i de totalment “inoportú” tenint en compte “la situació que viu el país”.

En aquest sentit, López va retreure als taronges que es parli del debat successori en lloc de qüestions com “els salaris baixos, les prestacions socials i pensions o les dificultats dels empresaris per tirar endavant dia a dia”, i fins i tot va considerar “poc democràtic” que es busqui un candidat a aquestes alçades de legislatura per tutelar-lo fins als comicis.

Així mateix, el conseller general del PS va lamentar que ja en gairebé una legislatura i mitja DA “no hagi fet res més que empitjorar la situació” que es van trobar quan van entrar al Govern el 2011.

En aquesta línia, López, que va insistir que “tots els compromisos i promeses s’empenyen cada any cap al següent i els grans problemes del país estan pitjor que l’anterior i que quan van començar el seu exercici de govern”, va retreure que no s’hagi tirat endavant cap de les grans reformes pendents i no es va mostrar gaire esperançat en l’any vinent, que va preveure també que serà un any “perdut”.