El PS anuncia la intenció de participar en un procés penal per les irregularitats al SAAS

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha anunciat la intenció de participar en un procés penal que es pot derivar del fet que el Govern hagi posat en coneixement de la Fiscalia les irregularitats al SAAS. Així ho ha posat en relleu la consellera del PS Rosa Gili en la pregunta que ha formulat al Govern sobre les accions preses arran de la constatació d'aquestes irregularitats. Gili ha lamentat la "inacció" i el "desgavell" existents al SAAS i que el Govern no hagi actuat malgrat els informes que han posat en relleu que "s'han incomplert lleis". El cap de Govern, Toni Martí, ha defensat que sí que s'ha actuat ja que s'ha posat l'afer en mans de la Justícia i paral·lelament s'ha obert un expedient administratiu. Arran d'aquesta pregunta s'ha generat un debat sobre el pacte d'Estat de salut i les reformes necessàries.

El Partit Socialdemòcrata ha anunciat la intenció de participar en un procés penal que es pugui derivar del fet que el Govern hagi dut a la Fiscalia les irregularitats al SAAS. Aquest anunci ha estat fet per la consellera del PS, Rosa Gili, arran de la pregunta formulada al Govern sobre aquestes irregularitats i les accions que s'han endegat. Precisament, Gili ha retret al Govern que no s'hagin pres accions tot i haver constatat que s'han "incomplert lleis" i ha lamentat aquesta "inacció" i el fet que fins i tot s'hagin ratificat en el càrrec persones que estarien repercutint en aquest mal funcionament del SAAS.

El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat que sí que s'ha actuat ja que no només s'ha obert un expedient administratiu sinó que s'ha dut el cas a la Fiscalia per si hi pot haver responsabilitats penals en aquestes irregularitats. Martí s'ha mostrat "convençut" que "no hi ha" aquestes responsabilitats penals i ha lamentat "la duríssima" intervenció de Gili, que li ha retret la "defensa numantina" d'actuacions que no sempre són "ètiques". Martí ha admès que "irregularitats n'hi ha hagut sempre", que la situació s'ha de corregir i que ja ha donat instruccions perquè "es planifiqui millor". També ha destacat que el fet que tingui "amistats" al SAAS no ha impedit que hagi pres decisions, tal com li ha retret Gili.

El debat en la sessió del Consell General ha derivat cap a la participació dels diferents grups parlamentaris al pacte d'Estat per la salut i, més concretament, al fet que el PS l'hagi rebutjat. El conseller del PS i president del grup parlamentari mixt, Pere López, ha titllat aquesta proposta de "fals pacte d'Estat i fals debat" i creu que és "un pretext per no prendre decisions", i ha recordat al Govern que és ell qui ha de tirar endavant les decisions "excutives". Des del Govern s'ha reiterat la voluntat de tirar endavant aquest pacte d'Estat lamentant que els consellers de l'oposició no hi vulguin prendre part i fer les seves "aportacions". En aquest sentit, també la consellera de Socialdemocràcia i Progrés Sílva Bonet ha remarcat que el Govern s'hagués trobat un projecte "sobre la taula" a l'inici de l'anterior legislatura i que no s'ha "tirat endavant" i ha afegit que "potser" caldria fer un debat sobre el model sanitari. De la seva banda, el conseller de Liberals d'Andorra Jordi Gallardo ha demanat al Govern si aquest nou model suposa un augment de les cotitzacions, a la qual cosa el ministre de Salut, Carles Álvarez, ha respost que no i que algunes de les opcions són una revisió del copagament, però que "no" es reduiran "les prestacions".