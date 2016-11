El Poctefa obre una segona convocatòria per finançar projectes per valor de 71,2 milions d'euros

El programa de cooperació transfronterera Poctefa 2014-2016, que compta amb un pressupost global de 189 milions d'euros, ha obert una segona convocatòria per finançar projectes amb una dotació de 71,2 milions d'euros. La decisió es va fer pública el passat 10 de novembre durant el consell plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus, l'entitat que gestiona el programa, celebrat a Bordeus. La convocatòria consta de dues fases: la primera implica la presentació d'una candidatura simplificada i la data límit per a la seva presentació és el 13 de desembre, mentre que la llista de projectes que passin a la segona fase, que hauran de presentar la candidatura completa, es publicaran l'abril del 2017.

L'any passat, gràcies a aquest programa, un total de 10 projectes amb participació andorrana es van beneficiar del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (Feder) per un valor de 9,2 milions d'euros, que van servir per subvencionar el 65% de l'import total de cada iniciativa. Entre els programes acceptats hi havia les actuacions per prevenir el risc d'allaus en l'accés a França, la creació d'una xarxa de subministrament d'hidrogen per a vehicles o la creació d'una xarxa d'espais naturals protegits del Pirineu, entre d'altres.