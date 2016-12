El personal del Comú haurà de pagar el 25% de l’assegurança mèdica

El Comú d’Andorra la Vella ha acordat que el personal, que actualment gaudeix del cent per cent de la cobertura de despeses mèdiques, haurà de pagar una part del contracte per aquest reemborsament. Així, a partir del proper mes de gener, els empleats de la corporació assumiran el 25% del cost del reemborsament privat de l’assegurança mèdica complementària a la CASS. Per compensar la pèrdua de poder adquisitiu que això comporta, però, l’equip encapçalat per Conxita Marsol apujarà els salaris de tots els treballadors un 1,5% també a partir del gener.

Fins avui, el Comú ha assumit la totalitat d’aquesta assegurança mèdica, un fet que comporta un cost anual de 200.000 euros, aproximadament, segons va informar la corporació a través d’un comunicat. Així mateix es va informar que l’increment generalitzat dels sous de tots els treballadors suposarà uns 180.000 euros a l’any, mentre que l’estalvi del complement mèdic serà d’uns 50.000 euros. El Comú va recordar que la decisió es pren arran dels advertiments que cada any fa el Tribunal de Comptes sobre el fet que, si bé la corporació pot assumir una part de la despesa d’aquesta assegurança, els funcionaris han de fer-hi una aportació.

Per exposar aquests canvis als empleats de l’administració comunal de la capital, ahir es van convocar dues sessions informatives. En les trobades, segons va remarcar el Comú, també es va informar d’algunes millores per al personal. Una d’aquestes és el fet que a partir del 2017 es cobrarà el 50% de les hores extres generades no previsibles avalades pel cap d’àrea corresponent i aprovades per la junta de govern. La resta es recuperaran. Fonts consultades van indicar, però, que aquesta era una mesura que ja s’adoptava en els darrers anys.

Veure l’impacte

La solució que ha adoptat el Comú amb el complement de despeses mèdiques no ha estat vista amb mals ulls pels empleats, tot i que algunes fonts consultades van indicar que la corporació hauria pogut implantar un copagament simbòlic mentre que la resta l’hauria pogut seguir assumint el Comú. El dubte ara és saber si l’increment del salari de l’1,5% compensarà l’aportació que hauran de fer per l’assegurança. Aquestes fonts indiquen que, segons la majoria comunal, el sou mitjà dels empleats són 1.800 euros. Tot i així, recorden que una gran part se situen entre 1.300 i 1.400 euros. Aquests sous més petits sembla que no en sortiran perjudicats. En aquest sentit, les xifres que es van traslladar ahir al personal indiquen que guanyaran entre 10 i 15 euros més. El dubte, però, es troba en l’impacte que tindrà la mesura en els salaris de més de 2.000 euros. Sobre aquesta qüestió, les fonts consultades van assenyalar que caldrà veure com afectarà l’increment un cop aplicat l’IRPF.

Les fonts properes als treballadors del Comú van indicar que aquesta era una mesura que es preveia, tenint en compte que el Tribunal de Comptes alerta des de fa anys que està fora de la llei.