El personal del Comú d’Andorra la Vella sufragarà la quarta part de la cobertura de despeses mèdiques

A partir del gener, el personal del Comú d'Andorra la Vella assumirà el 25% del cost del reemborsament privat de les despeses mèdiques que no cobreix la CASS, segons informa el Comú, que ara n'assumeix el 100%. L’increment generalitzat del personal del Comú suposarà aproximadament 180.000 euros anuals, mentre que l’estalvi del complement mèdic serà d’uns 50.000. Així mateix, els treballadors cobraran a partir del gener un 1,5% més.

Aquest dimarts, s’han convocat dues sessions informatives per explicar aquests canvis i d’altres millores per al personal del Comú, com el fet que a partir de l'any que ve es cobraran el 50% de les hores extres generades no previsibles avalades pel cap d’àrea corresponent i aprovades per la junta de Govern, mentre que la resta es recuperaran.