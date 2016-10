El Partit Socialdemòcrata fixa el congrés per al 26 de novembre

El Partit Socialdemòcrata celebrarà finalment el congrés el 26 de novembre vinent. Així s’ha anunciat aquest dissabte després del comitè directiu de la formació, en què s’ha remarcat el “fort caràcter polític” que tindrà el congrés, on es volen “abordar aspectes programàtics de gran rellevància”.

Així, i al marge de les ponències que puguin presentar de forma individual els militants, els cinc grups de treball que va estructurar la formació ja fa uns mesos han tancat ponències relatives a qüestions com la nacionalitat, el sistema electoral, el model de competències comunals, el model econòmic i la reforma dels estatuts de la formació per fer-la més oberta a la ciutadania.

Quant a la nacionalitat, el president de la formació, Vicenç Alay, va incidir en la necessitat d’afrontar aquesta qüestió així com la de la doble nacionalitat, i va assegurar que “s’ha creat una situació de fet en què molts ciutadans andorrans tenen doble nacionalitat”, fet que comporta “problemes d’inseguretat jurídica”.

D’altra banda, el comitè directiu socialdemòcrata va analitzar la proposta de pacte d’Estat per a la reforma sanitària feta des del Govern i des de DA i va acordar, per ara, refusar-la sense que, en cap cas, això vulgui dir que “ens posem d’esquena” a treballar. Al contrari, Alay va deixar clara “la sensibilitat” del PS en aquesta matèria i va mostrar la disposició de la formació a dialogar però sobre una base més concreta i treballada.