El grup parlamentari liberal aplaudeix la decisió d'Alcobé

El grup parlamentari liberal (GPL), a través del conseller general Ferran Costa, ha valorat la dimissió irrevocable del fins ara ministre Jordi Alcobé. El grup liberal "aplaudeix la decisió del ministre Alcobé que ja fa més de vint dies va posar el seu càrrec a disposició del Cap de Govern" després que ell mateix reconegués que havia comès una il·legalitat. Tot i això, el GPL lamenta la inacció del Cap de Govern que "ha mantingut en una situació insostenible al ministre", el que demostra "la incapacitat de Martí de prendre decisions bones pel país" i alhora "ens qüestionem si està capacitat per gestionar el país amb els reptes que té al davant" ha assegurat Ferran Costa.

El grup parlamentari liberal manté la moció de censura com a una opció per assegurar l'estabilitat del país davant els esdeveniments que van sorgint. Els consellers liberals continuen valorant els mecanismes que tenen al seu abast i "som conscients que ara mateix hi ha una intensa activitat parlamentària" ha afirmat Costa. Les compareixences previstes durant aquest mes de novembre a la Comissió Especial de Vigilància Financera i dues sessions de Consells al llarg dels pròxims dies són una prova d'aquesta activitat parlamentària que poden afectar a l’estabilitat del Govern, que tal com va comentar Josep Pintat, aquest divendres al vespre a la Seu d’Urgell, “és més fragilitat que estabilitat”.

En aquest sentit, Ferran Costa ha recordat que fa poques setmanes, la consellera Meritxell Mateu es veia obligada a dimitir després d'una defensa numantina per part de DA i el mateix Cap de Govern; i "avui tenim un ministre que també ha dimitit. Si algú això ho veu com estabilitat que sàpiga que des de les nostres files no es veu així" ha asseverat Ferran Costa que ha deixat oberta la porta "a utilitzar tots els mecanismque el Reglament del Consell General permet als consellers" per controlar l'acció de Govern.