El grup liberal pregunta sobre la cobertura dels donants d’òrgans

La consellera general del grup parlamentari liberal Carine Montaner ha entrat a Sindicatura una pregunta escrita adreçada al ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, per saber com funcionen els trasplantaments d’òrgans al país. En concret, el text se centra en les persones donants d’òrgans en vida i quines són les cobertures que tenen de la CASS. Des del grup liberal es demana al Govern saber quines són les despeses assumides pels donants i que, per tant, no assumeix la CASS, i si els donants d’òrgans tenen dret a baixa i de quants dies disposen. En aquest sentit es pregunta al Govern sobre si des del ministeri de Salut s’està treballant en un projecte de llei que reguli la donació d’òrgans, sigui en vida o post mortem, i també si s’ha triat quina serà la fórmula per fer viable que al país es pugui fer extracció d’òrgans per ser donats.

La pregunta escrita de la parlamentària liberal inclou també una demanda d’informació sobre l’evolució de les negociacions amb Espanya per al conveni de col·laboració sanitària en trasplantaments d’òrgans, teràpies avançades i malalties infeccioses emergents, entre d’altres. En aquest aspecte, el grup liberal també vol conèixer si el Govern vol estendre aquest acord a França.