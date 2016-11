El grup liberal deixa ‘sine die’ la decisió sobre la moció de censura

El grup parlamentari liberal ha ajornat sine die la decisió sobre la presentació d’una moció de censura al Govern de Demòcrates per Andorra d’Antoni Martí, i busca d’aquesta manera deixar “refredar” un tema que crea divisió al si de la formació. I és que l’encàrrec de l’executiva no és compartit per més de la meitat dels consellers generals, que consideren que presentar una moció de censura en aquests moments pot comportar més una pèrdua de rèdit polític que no un guany. Tot i això, segons les fonts consultades, tampoc es vol entrar en una guerra amb l’executiva de la formació refusant obertament el seu encàrrec, motiu pel qual es vol deixar un marge més gran de temps per analitzar la qüestió.

Així mateix, des del grup s’aposta per la prudència i es vol evitar les manifestacions públiques sobre aquesta qüestió. De fet, ahir només es va pronunciar el parlamentari Ferran Costa, que va assegurar que “el grup té moltes iniciatives que tirem endavant, perquè és moltíssima la feina que estem engegant des del Consell”, i va recordar que “és una petició que se’ns fa des de la nostra formació política i a partir d’aquí el que hem de fer és valorar”. El temps de valoració però el marcarà el calendari del Consell General.

En aquest sentit, Costa es va referir a la sessió de control a l’executiu de dijous vinent, així com a les compareixences previstes per a les tres properes setmanes de Jaume Bartumeu, el cap de Govern i del cap de la Uifand davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera i va destacar que són aquests fets “els que marquen el calendari”. I va avançar que “en conseqüència amb el que pugui passar amb tots aquests esdeveniments, nosaltres anirem modulant el posicionament del grup parlamentari”.