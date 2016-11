El Greco vol que magistrats, batlles i fiscals facin públics els seus béns

La setmana que ve està prevista una visita a Andorra d’avaluadors del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) del Consell d’Europa, i en concret als departaments de la justícia. Es té previst que aquests inspectors informin batlles, magistrats i fiscals sobre recomanacions centrades en normes ètiques i les incompatibilitats i la declaració de béns. De fet, es demanarà com a consell que els batlles, magistrats i fiscals publiquin els seus béns. Des del Consell Superior de la Justícia (CSJ) consideren que no és una mesura urgent, tot i que no descarten que s’hagi de fer.

El Greco fa les seves recomanacions i una en pro de la transparència és que els batlles, magistrats i fiscals facin públic el seu patrimoni, com es preveu que també ho facin els parlamentaris del Consell General amb la nova llei de la transparència. No és a l’agenda del Consell Superior de la Justícia tractar d’aquesta qüestió. El president, Enric Casadevall, ho va reconèixer i també va explicar que “no veig urgent aplicar aquesta nova normativa, però no vol dir que no s’hagi de fer”.

Segons Casadevall, la idiosincràsia d’Andorra pel fet de ser un país petit fa que “tothom sàpiga qui és fill de qui, i aquí ja tenim molta informació d’aquest tipus; tothom sap qui és qui i d’on ve, on viu i pràcticament el que té”, va dir.

El president del Consell Superior de la Justícia recorda que al país veí del nord es va aprovar l’any passat aquesta obligació de declarar els béns dels magistrats. Casadevall, però, també apunta que al veí del sud, Espanya, no està regulat “i no tenen intenció de fer-ho”, va dir.

El que sí que preveu el CSJ és mostrar als responsables del Greco el codi aprovat recentment sobre les obligacions i els valors deontològics dels magistrats, batlles i jutges.

Per altra banda, el CSJ també estudia promoure l’acord aprovat fa poc amb el col·legi professional de psicòlegs amb altres professionals com enginyers, arquitectes o pèrits, per poder optar a una llista de professionals de cada col·legi amb un preu establert quan actuen d’assessors dels batlles i quan ells ho sol·liciten.

Les vistes dels judicis s’enregistraran a les sales de la nova seu de la justícia

Al nou edifici de la seu de la justícia es preveu que totes les vistes judicials siguin enregistrades. El procés es vol fer a través d’un sistema de gravació complet que requereixi pocs recursos humans i regulat tot a través d’un reglament que determinarà quin ús es fa de cadascuna de les gravacions.

“Es busca un sistema senzill perquè no faci falta personal que se’n faci càrrec. Es tracta d’un sistema amb què el secretari judicial, per exemple, només hagi de prémer un botó per gravar i les càmeres facin la seva funció”, va explicar el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall.

Abans d’aplicar els enregistraments es preveu que es publiqui un reglament que “digui qui ha de tenir còpia de les gravacions i quin ús se n’ha de fer, per evitar que el dia de demà surtin publicades a la premsa, que això també sabem que és impossible d’evitar. A Espanya tots sabem que es filtren gravacions”, va manifestar Casadevall.

En trenta mesos es té prevista la construcció de la nova seu de la justícia i les instal·lacions tecnològiques ja tindran en compte aquest circuit especial de gravació perquè cada sala tingui projectada una col·locació de càmeres estratègica per enregistrar el que passa en cada vista oral dels judicis dels diferents tribunals.