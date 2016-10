El Govern obre l'ús de la denominació 'Andorra' a les marques i el restringeix per als productes agroalimentaris

El Consell de Ministres ha modificat aquest dimecres el Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'estat, de l'any 2000, per "adaptar-lo a les necessitats actuals", segons ha explicat la secretària d'Estat de Turisme i Comerç, Neus Soriano. D'una banda, el Govern eliminarà l'obligació de denegar sol·licituds de registre de marca verbal per a la utilització del nom 'Principat d'Andorra' als no residents. "Fins al dia d'avui, un no resident no podia sol·licitar la marca 'Principat' o 'Andorra' al registre de marques, això ho eliminem perquè, en un context d'obertura econòmica, ja no és operatiu", ha explicat Soriano. D'altra banda, el Govern restringirà, via decret, l'ús dels noms 'Andorra' o 'Principat' per als productes agroalimentaris. "Vinculem les autoritzacions a productes que garanteixin l'origen andorrà i a l'emissió d'una certificació d'origen preferencial", ha explicat el director d'Agricultura, Landry Riba.

(Seguirà ampliació)