El Govern lamenta que el parlament de Catalunya consideri Andorra un paradís fiscal

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha lamentat aquest dimecres la resolució que el parlament de Catalunya va aprovar el passat 6 d'octubre que té per objectiu evitar que el govern català contracti empreses que evadeixin impostos "en països considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco". Cinca ha dit que estan d'acord amb el fons de la resolució, ja que les empreses han de complir amb les seves obligacions tributàries, però ha destacat la sorpresa del Govern per l'esment específic a Andorra i a Mònaco a l'hora de referir-se a hipotètics paradisos fiscals, "no respon a la realitat i als esforços que està fent el país per avançar en la línia de la transparència i la cooperació fiscal". En aquest sentit, el Govern, a través dels canals diplomàtics, farà arribar un dossier al parlament català per explicar la legalitat vigent i els reconeixements explícits als esforços d'Andorra per part de la Unió Europea, l'OCDE "i el mateix estat espanyol, amb qui hem signat un conveni per evitar la doble imposició".

El passat 6 d'octubre, en el marc del debat d'orientació política del parlament català, es van aprovar un total de 230 propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, entre les quals dues -a proposta de la CUP- que fan referència a Andorra. Una de les resolucions té l'objectiu de prohibir l'entrega de guardons i distincions esportives i culturals a persones que tinguin la seva activitat a Catalunya però que tinguin el domicili fiscal a "països considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco".

L'altra resolució insta el govern català a promoure mesures per assegurar-se que les empreses que contracti "compleixin rigorosament la legislació tributària i, específicament, que no duguin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco".

Aquesta referència explícita a Andorra ha sorprès el Govern, tenint en compte que tant l'OCDE i la Unió Europea com l'estat espanyol han "reconegut els esforços" que s'estan fent en matèria de transparència, i que això ha permès signar amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició, que ha fet que aquest estat hagi eliminat Andorra de la seva llista de paradisos fiscals. En aquest sentit, el ministre Jordi Cinca ha recordat que amb el CDI, les empreses espanyoles estan subjectes a un règim fiscal específic pel que fa a les seves relacions amb Andorra. A més, també ha assenyalat que abans que existís el conveni de doble imposició, les empreses andorranes que treballaven a Catalunya havien de complir amb les seves obligacions fiscals en el país on exercissin la seva activitat, amb independència d'on estaven radicades.

Moció al Govern des del Consell General

El president de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Carles Ensenyat, ha anunciat en declaracions a l'ANA la intenció de presentar una moció o proposta d'acord, que es vol consensuar entre tots els grups parlamentaris, per tal d'instar el Govern a comunicar-se tant al parlament català com amb el govern espanyol -per informar-lo de la situació tenint en compte que és amb qui s'ha signat el CDI- i també amb la Unió Europea, atès que és qui publica les llistes de paradisos fiscals.

De fet, Ensenyat ha alertat que cal informar al parlament català de l'existència d'un conveni de doble imposició vigent al seu territori, i que es vulneraria si la resolució es fa efectiva. En concret, es donaria una situació en què les empreses andorranes no podrien treballar per a les administracions públiques de Catalunya i en canvi les catalanes sí que ho podrien fer a Andorra. Per tot plegat, Ensenyat considera que la qüestió podria fins i tot arribar a la justícia, ja que s'estaria vulnerant una legislació vigent a Catalunya.

Pel que fa a la resolució per prohibir els guardons esportius o culturals, Ensenyat ha alertat que això podria afectar a escriptors andorrans que publiquen la seva obra a Barcelona, un fet habitual per les reduïdes dimensions del Principat.