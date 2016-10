El Govern instal·larà dos nous radars de tram a la variant de Sant Julià i a la zona de la Bartra

El Consell de Ministres ha licitat aquest dimecres la instal·lació de dos nous radars de tram, un a la desviació de Sant Julià de Lòria -entre la rotonda d'Aixovall fins passat el túnel de la Tàpia- i l'altre a la CG2 entre la boca est del túnel de les Dos Valires i el túnel de Ràdio Andorra, a la zona coneguda com la Bartra. Aquests sistemes de control de velocitat, que s'han demostrat més efectius que els radars fixos, substituiran els aparells convencionals que hi ha en aquests trams actualment i que seran reubicats en d'altres indrets. Aquesta licitació forma part de l'important paquet d'obres a les quals s'ha donat llum verda aquest dimecres, relacionades amb millores a la xarxa viària, als rius i torrents, o per reduir el risc de caiguda de blocs rocosos.

El país comptarà properament amb dos nous radars de tram, que se sumaran als tres existents -al túnel de les Dos Valires, al del Pont Pla i a la zona dels túnels de Sant Antoni. Aquest dimecres s'han licitat dos nous cinemòmetres de velocitat mitjana, un per controlar la velocitat a la desviació de Sant Julià de Lòria i un altre a la zona de la Bartra d'Encamp, a la CG2. En el primer cas, la mesura respon a la necessitat de pacificar el trànsit per minimitzar el risc pel pas de matèries perilloses pel túnel de la Tàpia, mentre que en el tram de la CG2, s'instal·larà el nou radar arran de les recomanacions fetes per la Taula Nacional de Mobilitat per poder reduir la velocitat dels vehicles d'aquesta zona.

D'altra banda, el Govern ha licitat diverses millores a la xarxa viària, concretament a la CG3 a l'entrada de Llorts, a la zona del Funicamp per evitar els embussos que es produeixen a l'hivern i permetre que els autobusos puguin fer la rotonda, i millores al voral de la zona de la Bartra d'Encamp.

També s'han licitat millores al riu de Montaup, per eixamplar-lo a la part de sota de les escoles de Canillo; al riu d'Escobet de Sant Julià i al torrent del Forn (a la zona dels Serradells), per ampliar-ne el dic de protecció.

Pel que fa a les adjudicacions, s'ha donat llum verda a una nova fase de millora del Coll d'Ordino per 169.000 euros, als treballs de millora de la carretera de Fontaneda, que ascendeixen a 114.600 euros, i a la instal·lació de proteccions per caiguda de blocs rocosos a la zona del Vilaró de la CG3 (104.800 euros) i a la zona de la Traba de Canillo per 420.000 euros.

Finalment, i en matèria de patrimoni cultural, també s'han licitat uns treballs de millora de l'accés al campanar de Sant Miquel