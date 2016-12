El Govern estudiarà ara una petició que té a la taula des del 2011

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar dimecres, en la compareixença setmanal posterior al consell de ministres, que l’executiu analitzarà la petició de construcció d’una rotonda d’accés al Punt de Trobada un cop rebi les 3.600 signatures que s’han recollit contra la decisió d’eliminar els girs a l’esquerra a la CG-1 i perquè es construeixi un giratori que permeti l’accés al centre comercial.

Tot i així, des de l’executiu s’hauria pogut analitzar aquesta qüestió bastant abans i no esperar a rebre cap signatura. I és que des de la propietat del centre comercial ja es va presentar el maig del 2011, tant al Govern com al Comú de Sant Julià, un primer estudi de millora dels accessos i viabilitat a la zona de la Portalada de la CG-1.

Així consta en el recurs que la societat explotadora del centre comercial E.Leclerc-Punt de Trobada ha presentat al Govern, on es demana “anul·lar i deixar sense efecte l’actuació duta a terme pel ministeri d’Ordenament Territorial els dies 27 i 28 d’octubre” a la zona esmentada, consistent a “prohibir la maniobra de gir a l’esquerra tant per a l’entrada com per a la sortida de vehicles del centre comercial”.

Posteriorment, el febrer del 2012, es va presentar una proposta de plantejament urbanístic de la zona de la Portalada amb incidència en la carretera general i amb assenyalament dels terrenys i propietats amb la finalitat de poder construir una rotonda. Un mes després, es va completar aquesta proposta aportant, tant al Govern com al Comú, quatre plànols, un dels quals corresponent al projecte de la glorieta.

Finalment, i arran de les converses que va mantenir l’arquitecte que havia treballat en aquest projecte amb l’administració parroquial laurediana i amb el mateix ministeri d’Ordenament Territorial, l’abril del 2012 es va presentar encara un nou plànol que representava un desviament de la rotonda projectada uns 13 metres en direcció sud, precisament recollint els suggeriments proposats.

Malgrat tot, i que el projecte de rotonda proposat per la societat gestora del centre comercial facilitava també l’accés a la deixalleria comunal ubicada a l’altra banda de la carretera, el ministeri d’Ordenament Territorial no va tenir en compte en cap moment cap d’aquestes propostes.