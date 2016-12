El Govern defensa que la llei de l'allotjament turístic frenarà la reducció de pisos per a temporers i residents

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha defensat aquest dijous el projecte de llei de l'allotjament turístic, assegurant que ajudarà a frenar l'augment dels pisos destinats a ús turístic, un fet que provoca que "estiguem arribant a una falta de pisos de lloguer per a treballadors temporers i, potser també per a residents". Davant la polèmica que ha generat el fet d'obligar a què tot un bloc passi a ser d'ús turístic si el 75% dels pisos estan dedicats a aquesta finalitat, Camp ha assegurat que l'esperit de la llei és "no prohibir res, sinó ser més exigents", i aconseguir, a llarg termini, separar els immobles de cada tipologia (residencial o d'ús turístic). El debat ha girat al voltant de les crítiques formulades pel conseller liberal Joan Carles Camp, que considera que aquesta clàusula genera inseguretat jurídica i que pot arribar a ser inconstitucional, ja que al seu parer, vulnera una part del dret a la propietat privada.

El conseller general del grup liberal Joan Carles Camp ha estat l'encarregat de defensar l'esmena a la totalitat, que ha estat rebutjada pels vots en contra de DA i l'abstenció dels tres consellers del PS, mentre que SDP ha donat suport als liberals. Camp ha assegurat que la llei genera inseguretat jurídica, vulnera una part del dret constitucional a la propietat privada, i pot fer reduir l'activitat econòmica del sector turístic. En aquest sentit, el conseller liberal considera que "s'han de respectar els usos que estaven permesos el dia de la compra del pis". Per frenar l'augment dels pisos turístics, Camp proposa una moratòria en les autoritzacions i no el canvi d'ús dels immobles previst a la llei, perquè considera que això "és passar la patata calenta a les comunitats de propietaris". A més, el conseller també ha reclamat que es fixi un preu mínim per evitar que els establiments venguin per sota el preu de mercat.

En canvi, el ministre Francesc Camp ha assegurat que els arguments del grup liberal "no tenen sentit i no s'adapten a la realitat del sector", ja que l'objectiu principal de la llei és regular els pisos d'ús turístic, que han crescut un 125%, per evitar la reducció d'habitatges destinats al lloguer per a temporers o residents. De fet, el ministre ha assegurat que el grup liberal vol fer prevaldre "el quedar bé i el cop de bastó al mateix temps", ja que d'una banda volen un preu mínim -que ha qualificat de quimera- i de l'altra eliminar la regla del 75%. En aquest sentit, ha recordat que si una comunicat no vol fer un canvi d'ús de l'immoble, la solució és reduir el nombre d'apartaments destinats a aquesta finalitat, i ha acusat a Camp de defensar el que no li convé pel fet de formar part del sector sense fer una abstracció més general dels beneficis que pot comportar la llei.

Tombades les esmenes a la totalitat de les lleis dels cossos especials

D'altra banda, el Consell General d'aquest dijous també ha tombat les esmenes a la totalitat que els liberals havien presentat contra els projectes de llei del Cos de Policia, de Bombers i del Cos Penitenciari. En aquests tres punts, els consellers d'SDP i del PS s'han abstingut en la votació, i les esmenes han estat rebutjades amb els vots en contra del grup parlamentari demòcrata.

El debat de les esmenes, que ha defensat el conseller Jordi Gallardo, ha girat entorn de qüestions com les retallades salarials que a l'entendre dels grups de l'oposició suposaran els nous textos, o el règim sancionador "massa restrictiu". Liberals també s'ha mostrat en contra d'obrir la porta a directors no andorrans, i al fet que els agents de Policia i del Centre Penitenciari no puguin exercir el seu dret a vaga. Des d'SDP s'ha criticat que es pugui suspendre el dret a percebre la jubilació en cas que un agent cometi un delicte, mentre que des del PS es considera que les lleis amaguen una voluntat encoberta de regular els cossos amb criteris economicistes.

En canvi, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha assegurat que les lleis donen seguretat jurídica, més possibilitats de formació i dignifiquen les professions. Sobre el dret a vaga, Espot s'ha mostrat sorprès atès que no s'ha dut a terme cap canvi respecte a la legislació actual, "promoguda pels liberals", i ha afegit que l'esborrany que va preparar Víctor Naudi en la seva etapa de ministre tampoc preveia canvis al respecte. També ha recordat que la suspensió del dret a la jubilació en cas de delicte s'ha introduït arran del cas Troguet, quan tothom va considerar que no era just que percebés la jubilació. En canvi, ha deixat la porta oberta a modificar el fet que els policies puguin militar en partits polítics, sempre i quan no puguin ocupar càrrecs. Finalment, pel que fa a la possibilitat de nomenar directors de nacionalitat no andorrana, Espot ha justificat la mesura per les dificultats que hi ha sovint per trobar els perfils idonis, i ha demanat prudència en el treball en comissió per evitar que els nomenaments siguin massa restrictius.