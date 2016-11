El Govern de Gibraltar recorda els lligams entre els petits països

El pronunciament dels països participants en la darrera Cimera iberoamericana a Cartagena de Indias, entre els quals Andorra, sobre la situació de Gibraltar i instant els governs d’Espanya i del Regne Unit i d’Irlanda del Nord a reprendre les negociacions bilaterals no ha satisfet gens ni mica el Govern de Gibraltar, que, en manifestacions al BonDia, ha destacat que “sempre ha tingut molt bones relacions amb Andorra” i ha insistit en la necessitat que “continuïn els lligams entre els països petits”.

Així mateix, des de l’executiu de Gibraltar s’ha recordat que “tot i que els governs són lliures de prendre qualsevol posició que vulgui en qualsevol tema, haurien de fer-ho amb ple coneixement de tots els fets i després d’escoltar cada part de la discussió”. En aquest sentit, l’executiu del territori britànic d’ultramar destaca que “Gibraltar, que també es troba a la península Ibèrica, no va ser convidat a donar el seu punt de vista sobre la qüestió” abans que els participants en la cimera adoptessin la resolució.

Finalment, el Govern de Gibraltar manté la seva posició que el futur del territori “ha de ser decidit lliurement i democràticament pel poble de Gibraltar en l’exercici del nostre dret a l’autodeterminació”, i recorda que aquest posicionament de no prendre cap decisió sense tenir en compte el poble de Gibraltar és el que s’ha defensat també des del Regne Unit.

Cinca treu ferro

Des de l’executiu, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va voler ahir restar importància a aquesta qüestió i va insistir que Andorra “no ha signat res” sinó que simplement “s’emet un comunicat en el marc de la cimera”. A més, Cinca, que va incidir en el llenguatge “molt neutre” del comunicat, va recordar que el text va en la línia de les diferents resolucions adoptades per les Nacions Unides sobre el tema i que tant han subscrit l’executiu espanyol com el del Regne Unit.

Així mateix, el ministre portaveu va defensar també la neutralitat que sempre ha mantingut el Principat i va assegurar que “Andorra no pren part per ningú”.