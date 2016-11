El debat de polítiques socials tindrà el format d’un debat d’orientació

El debat monogràfic sobre polítiques socials i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que van plantejar fer els parlamentaris del Partit Socialdemòcrata, es farà finalment els dies 17 i 18 de novembre i amb el mateix format i procediment que si fos un debat d’orientació política, segons es va acordar ahir en la reunió de la junta de presidents.

Així, segons va explicar la subsíndica, Mònica Bonell, la sessió arrencarà a dos quarts de deu del matí amb la intervenció, sense límit de temps, de l’executiu, una intervenció que tant pot anar a càrrec del cap de Govern com dels ministres competents en la matèria. Posteriorment se suspendrà una hora la sessió, que es reprendrà amb les intervencions dels grups parlamentaris, que disposaran de quinze minuts. La sessió prosseguirà a la tarda amb la intervenció del Govern i les rèpliques corresponents, i per al divendres 18 es deixarien les propostes de resolució.

Trobada amb el Greco

D’altra banda, i davant la visita que la setmana vinent farà al país una delegació del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) del Consell d’Europa en el marc de la quarta ronda d’avaluació, la subsíndica va explicar que la visita al Consell General serà dimarts, dia 15.

Així, el síndic general, Vicenç Mateu, rebrà la delegació a les deu del matí i hi mantindrà una breu reunió. Posteriorment tindrà lloc una taula rodona amb els parlamentaris en què, segons va avançar la subsíndica, hi haurà també representants de les formacions polítiques que no estan representades al Consell General. Ja al migdia, la delegació del Greco mantindrà una reunió amb els membres de la comissió permanent i finalment, a la tarda, es trobarà amb treballadors de la cambra, entre els quals el secretari general i dos secretaris de comissions.

Finalment, Bonell, que va avançar que Sindicatura ja ha admès a tràmit parlamentari el projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017 i que s’ha fixat un primer termini per a la presentació d’esmenes que s’acabarà el 29 de novembre, va explicar que la reunió de la junta de presidents, en què es van determinar les comissions legislatives pertinents per a l’anàlisi de diferents iniciatives que estan a tràmit, va acordar reservar l’1 de desembre vinent per a la celebració d’una sessió ordinària.

“Les meves paraules no eren una crítica a Alcobé”

Tot i no voler entrar en la qüestió ja que “no figurava en l’ordre del dia de la junta de presidents”, la subsíndica, Mònica Bonell, sí que va voler deixar clar que les seves paraules de la setmana passada al programa La rèplica d’ATV “no eren una crítica al ministre Jordi Alcobé”. Bonell, que va lloar tant la persona com la feina feta per qui va ser company de candidatura per Canillo, va destacar que les seves manifestacions “feien referència a una pregunta molt concreta i en relació al grup parlamentari”. En el programa, la subsíndica va dir que “és evident que el grup no pot aprovar que s’incompleixi cap tipus de norma”.