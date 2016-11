El copríncep episcopal considera "molt important i irreversible" el procés d'acostament a Europa

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha valorat molt positivament el procés d'acostament a Europa amb l'acord d'associació, atès que "és un fet molt important i irreversible". A més, Vives ha destacat que "no podem deixar d'estar en el màxim d'organismes europeus que puguem". Tot i això, també ha remarcat que cal que es respecti les especificitats del país i que "no hem de dubtar respecte a l'acord". El copríncep també ha fet referència a la campanya de recollida de signatures en favor de legalitzar l'avortament, ja que considera que "em semblaria bé que féssim cas a la nostra Constitució, que diu que cal respectar la vida en totes les seves fases". L'arquebisbe d'Urgell ha visitat aquest dimecres al matí les instal·lacions del centre geriàtric Sant Vicenç d'Enclar i el Cedre, per conèixer de primera mà la situació dels més grans. A més, Vives ha destacat el Cedre "com un emblema per entendre el que Andorra fa pels seus padrins".

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha visitat aquest dimecres al matí les instal·lacions del centre geriàtric de Sant Vicenç d'Enclar i el Cedre, amb motiu de la visita pastoral que està realitzant al país durant aquesta setmana. El copríncep ha fet referència a l'acord d'associació amb Europa, com un element "molt important i irreversible", ja que, segons ha considerat Vives, "Andorra no pot deixar d'estar als màxims organismes europeus possibles". Tot i això, ha remarcat que s'ha de fer valer la condició d'estat "petit" del país i per tant, s'hauria de "respectar al màxim les especificitats del país perquè no ens caigui un cúmul de legislacions que ens vinguin d'Europa". A més, Vives ha valorat positivament la participació del copríncep francès en tot aquest procés, per això, també ha considerat molt important "la unanimitat del poble" i el fet de "no donar una imatge de dubte respecte d'aquest acostament".

La visita ha permès al copríncep veure de primera mà les instal·lacions d'alguns centres geriàtrics del país, per tal d'observar l'estat dels més grans. Vives ha remarcat el Cedre "com un emblema per entendre el que Andorra fa pels padrins, ja que és un centre molt gran i acull molta gent". L'arquebisbe ha destacat la importància de disposar d'un bon sistema sanitari per atendre els més grans, atès que, en els darrers anys de vida, "les persones volen que se'ls acompanyi". Un altre dels factors fonamentals, segons Vives, és l'atenció i cura dels més febles de la societat, per això, també s'ha vist amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, amb qui ha comentat la necessitat de mantenir els serveis amb els més grans, tot i que també ha ratificat "que cal racionalitzar el pressupost, però això no vol dir reduir serveis". El copríncep també ha posat en relleu la possibilitat d'incorporar personal al Cedre, ja que, "com més millor perquè hi ha més atenció, però també cal equilibri".

Vives apel·la a la Constitució pel que fa a l'avortament

Joan Enric-Vives també s'ha manifestat al voltant de la campanya de recollida de signatures que es va iniciar ara fa unes setmanes, per tal de legalitzar l'avortament al país. El copríncep considera que cal respectar la Constitució en aquest afer, "cal respectar el dret a la vida en totes les seves fases", i també ha afegit que "la nostra Constitució és molt bonica i positiva èticament en aquest tema".

L'estabilitat està assegurada

El copríncep també ha dedicat unes paraules a la moció de censura presentada pel grup parlamentari liberal, ja que, segons Vives "els partits polítics sempre tenen iniciatives, però el que cal remarcar és que al parlament hi ha majoria absoluta i per tant, la població pot estar tranquil·la perquè l'estabilitat està assegurada". A més, l'arquebisbe ha remarcat que l'estabilitat és un factor molt "positiu", ja que "mirant altres països veïns veiem que això no és així i crec que hem d'asserenar-nos tots i que tothom faci les iniciatives que vulgui".

D'altra banda, el copríncep episcopal continua la seva visita pastoral al país aquest dimecres a la tarda, amb visites a les instal·lacions de Ràdio i Televisió d'Andorra i a la Caserna de Bombers.