El cessament de Jordi Alcobé es fa efectiu sense cap substitut

Ahir es va fer efectiu el cessament de Jordi Alcobé com a ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions sense que ara per ara el cap de Govern hagi optat per cap substitut. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que la decisió encara no està presa i que “en els propers dies” Antoni Martí resoldrà si incorpora un nou ministre o si reparteix entre els membres de l’actual gabinet.

Cinca va assegurar que aquesta dimissió no alentirà la modificació de la Llei de la funció pública i que els calendaris es mantindran en aquest i la resta de dossiers. En aquest sentit va explicar que ahir Alcobé va fer arribar un document amb la relació de tots els temes en curs, el punt en què es troben i quins són els seus responsables.

Per altra banda, Cinca va informar que, dins del marc de la reforma de la Llei de la funció pública, el Govern ha posat en marxa una enquesta interna dirigida a tots els empleats de l’administració general, que estarà activa fins al proper 21 de novembre, inclòs. L’enquesta, que es realitza en format digital, està focalitzada a conèixer l’opinió sobre diferents aspectes de la Llei de la funció pública. Hi ha dos qüestionaris: un d’adreçat a funcionaris i personal fix i un altre per al personal eventual, i és l’única diferència l’adequació d’alguna pregunta referent a cada tipus d’ocupació. De la mateixa manera, Funció Pública recorda que a través del seu enllaç digital els treballadors de l’administració disposen d’un espai per expressar les opinions o suggeriments, de manera confidencial, relacionats amb el text.