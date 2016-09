El CEO redueix un 88% el dèficit en dos anys i confia tancar l'exercici sense pèrdues

El Centre Esportiu d'Ordino (CEO) ha registrat, a data 31 d'agost, un superàvit de 42.170 euros, resultat d'una despesa corrent de 414.354 euros i uns ingressos de 456.524 euros, “una dada molt esperançadora” per al conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta. L'objectiu del Comú és tancar l'exercici amb cost 0, i esperen poder-ho complir, ja que amb la reforma de les instal·lacions l'any 2014, han aconseguit reduir el dèficit un 88,71% gràcies a la implantació d'energies renovables i a la creació de campanyes puntuals que han ajudat a fidelitzar molts socis. Aquest dimecres, el CEO realitzarà una jornada de portes obertes de les set del matí fins a les deu de la nit per presentar les seves instal·lacions, les classes dirigides i els monitors, i a més, tots aquells que aprofitin per inscriure's no pagaran matrícula. Entre les principals novetats de la temporada, destaquen classes virtuals de 'cycling' durant les hores amb menys afluència de gent, classes de 'body combat', o una prova pilot de classes de zumba per a pares i fills.

Amb les reformes del Centre Esportiu d'Ordino per convertir-lo en un edifici sostenible i respectuós amb el medi ambient, l'any 2014, el Comú ha aconseguit reduir el dèficit un 88,71%. Abans de les obres el dèficit era de 300.000 euros, després es va aconseguir reduir als 155.000 euros, i l'any passat es va tancar l'exercici amb 17.536 euros. El conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta, ha valorat molt positivament aquestes xifres, i ha recordat que a data 31 d'agost hi ha un superàvit de 42.170 euros, resultat d'una despesa corrent de 414.354 euros i uns ingressos de 456.524 euros, “una dada molt esperançadora”. Serracanta ha insistit que l'objectiu és tancar l'exercici amb cost 0, i si hi ha superàvit serà per invertir-lo en les instal·lacions.

Entre els anys 2018 i 2019, està previst executar la segona part de la reforma del centre que contemplarà la remodelació dels vestuaris, ja que és una demanda dels socis, però la resta de canvis encara estan per definir.

El CEO iniciarà la temporada aquest dimecres amb una jornada de portes obertes entre les set del matí i les deu de la nit, per donar a conèixer les seves instal·lacions, les classes dirigides i els monitors. La cap d'Esports del Comú d'Ordino, Judit Villaró, ha explicat les principals novetats de la temporada, entre les quals destaquen tretze classes a la setmana virtuals de 'cycling' mitjançant dues pantalles que permetran seguir una classe en català, i que a més contemplen pujades d'alguns dels ports més destacats del Principat i d'Europa. Aquestes classes s'oferiran durant les hores de menor afluència mentre resulta complicat tenir un monitor. També s'inclouen sessions de 'body combat' basades en arts marcials, i una prova pilot de classes de zumba per a pares i fills d'entre sis i dotze anys.

Unes altres de les novetats són la compra de tres màquines noves: una de rem, una per treballar l'espatlla i una altra per al pit. I també han adquirit un nou programa que permet que els monitors enviïn al telèfon mòbil dels usuaris que ho sol·licitin la seva planificació de treball per poder-la seguir durant els entrenaments.

Tots aquells que participin en la jornada de portes obertes i decideixin apuntar-se el mateix dia, ho podran fer sense haver de pagar la matrícula, i a més entraran en el sorteig d'una quota plus per a l'any 2017 valorada en més de 300 euros, i un dels mallots que Ordino va dissenyar amb motiu del pas del Tour de França. També estaran exempts de pagar matrícula tots aquells que s'inscriguin durant els dies de la fira a l'estand dels centres esportius comunals.

Villaró ha explicat que actualment hi ha un registre d'unes 1.600 persones, una xifra que s'ha mantingut en els darrers anys però que esperen que amb l'actual promoció i la de la fira arribi a augmentar en un centenar d'inscrits. Tot i això, ha insistit que el sostre està limitat a les 1.800 persones per poder seguir oferint un servei de qualitat sense massificacions.