El cens electoral augmenta un 1,8% des de les comunals de desembre

Andorra compta a 30 de setembre d'enguany amb 25.586 persones amb dret a vot, el que suposa un augment de l'1,8% respecte el cens de les darreres eleccions comunals que es van celebrar el mes de desembre de 2015. La parròquia d'Andorra la Vella, amb 7.699 electors, és on hi ha més persones amb dret a vot, després d'incrementar-ne el nombre en 161 persones amb un creixement del 2,1% respecte el desembre. La parròquia de la capital, però, no ha estat la que més ha crescut en percentatge. Ordino, que ha passat de 1.625 a 1.677 electors, ha tingut un creixement superior, del 3,2%, i la segueix Canillo, després d'haver guanyat 23 electors i situar-se en els 938. La Massana ha crescut igual que Andorra la Vella, un 2,1%, i ara compta amb 2.802 persones amb dret a vot per les 2.743 que comptava al desembre.

Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i Encamp han estat les tres parròquies amb increments més petits. Així tant Escaldes-Engordany com Sant Julià de Lòria han pujat un 1,6%, i Escaldes compta ara amb 5.232 persones censades per les 5.150 del desembre, mentre que a Sant Julià s'ha passat de les 3.661 a les 3.720. Finalment, Encamp ha patit l'augment més baix, només de l'1,1%, i ha passat dels 3.477 electors del desembre als 3.518, 314 dels quals corresponen al Pas de la Casa.