El carrer Ciutat de Valls comptarà amb dos nous espais per als ciutadans

El carrer Ciutat de Valls comptarà l'any que ve amb dos nous espais destinats als ciutadans. Es tracta d'una zona que s'habilitarà en un espai que es troba buit al costat de les escoles i en la qual s'aprofitarà per fer un espai verd i ubicar-hi uns bancs, a més a més d'ampliar la vorera, i d'un dels patis de les escoles, que aprofitant un conveni que signaran el Comú d'Andorra la Vella i el Govern podrà ser utilitzat en horari extraescolar pels ciutadans. En aquest punt s'analitzarà les infraestructures que s'hi poden ubicar. La nova plaça es podrà començar a construir en breu i el Comú ha previst una partida d'uns 200.000 euros, mentre que pel que fa a l'adequació del pati, les obres es podrien dur a terme aprofitant les vacances escolars de l'estiu vinent.

Els ciutadans del carrer Ciutat de Valls podran gaudir l'any que ve de dos espais per al lleure gràcies a un acord a què han arribat el Comú d'Andorra la Vella i el Govern. Es tracta de l'adequació d'un espai adjacent a les escoles i on es farà una petita zona verda, a més d'ampliar la vorera, i de l'ús d'un dels patits de les escoles per part de la ciutadania en horari extraescolar.

Així, tal com han explicat la cònsol major, Conxita Marsol, i el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, en un espai que ara com ara es troba buit al costat de les escoles s'habilitarà un voladís i s'ampliarà la vorera, a més a més de fer-hi una zona verda amb uns bancs. Es tracta, segons Marsol, "de fer una mena de plaça" que servirà no només per donar servei als ciutadans sinó també per embellir aquesta zona, ha destacat la cònsol major, incidint que la corporació pensa en altres zones de la parròquia més enllà de l'avinguda Meritxell. A l'interior de l'escola, i de manera paral·lela, el Comú signarà un conveni amb el Govern perquè un dels patis de les escoles es pugui fer servir fora de l'horari extraescolar. La corporació adequarà aquest espai amb infraestructures que encara s'han de definir en funció dels usos que se li vulguin donar, tal com ha remarcat Jover, que ha conclòs que "per poc que es faci ja es guanyarà", ja que ara com ara es tracta d'un espai que només està asfaltat.

Pel que fa a la plaça, la cònsol ha manifestat que les obres podrien començar de manera immediata "al febrer o al març", ja que es preveu una partida al pressupost de l'any que ve d'uns 200.000 euros i l'empresa que ha de fer el projecte ja està contractada. A més a més, Marsol ha dit que "no es tracta d'una obra complicada" i que per tant pot estar acabada "de seguida".

Pel que fa a la cessió del pati, la intenció és fer els treballs necessaris per a la seva adequació de cara a les vacances escolars de l'estiu vinent, tenint en compte que encara s'ha d'acabar de definir què s'hi vol fer i que els treballs s'han de fer quan no hi hagi infants a les escoles. La voluntat és que sigui un espai que els ciutadans puguin fer servir en horaris extraescolars i els caps de setmana, i s'hauran de definir, també, quins seran.