Educació busca un sistema d'avaluació extern alternatiu al PISA

El Ministeri d'Educació disposa d'una partida al pressupost del 2017 per trobar un sistema d'avaluació externa que analitzi el rendiment escolar del país. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha explicatque no veu convenient que Andorra pugui ser avaluada pel programa PISA, que avalua un total de 72 països i que aquesta mateixa setmana ha donat a conèixer l'informe del 2015, tenint en compte que a Andorra conviuen tres sistemes educatius "de gairebé el mateix pes", de manera que si els sistemes espanyols i francès ja estan avaluats per l'informe dels seus països, "no queda massa clar com s'hauria de fer l'avaluació" perquè "només es podria analitzar un terç dels estudiants".

Després que aquesta setmana s'hagi donat a conèixer l'informe PISA del 2015, un programa coordinat per l'OCDE que avalua el rendiment escolar de 72 països, entre els quals no hi ha Andorra, el ministre Eric Jover ha indicat que per al Ministeri d'Educació és una prioritat disposar d'un sistema d'avaluació per "poder posicionar-nos", però no veu adequat entrar dins el programa PISA.

"PISA avalua països, i com que tenim tres sistemes educatius de gairebé el mateix pes, no queda massa clar com s'hauria de fer l'avaluació per part d'aquest programa", ha assegurat. En aquest sentit, considera que els sistemes espanyol i francès "dirien que ells ja estan avaluats pels informes dels seus respectius països", i llavors "només es podria analitzar un terç de la població, que és el sistema educatiu andorrà".

Per aquest motiu, Jover ha anunciat que el Ministeri treballa per trobar un sistema d'avaluació extern reconegut "que s'adeqüi a la nostra realitat". Es tracta d'una prioritat d'Educació, i per aquest motiu el projecte de pressupost del 2017 inclou una partida per poder tirar-ho endavant. D'aquesta manera, segons ha indicat el ministre, no sap si l'any vinent es podria ja dur a terme una primera avaluació -perquè programes d'aquest tipus com el PISA, per exemple, són cada tres anys-, però almenys es podran fer els "passos decisius" per trobar quin és el bon indicador i poder-hi entrar per tal que es pugui dur a terme l'avaluació.