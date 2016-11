DA vol evitar “frens” als plans d’actuació útils

Demòcrates per Andorra vol que el batlle pugui intervenir en aquells casos en què no tots els propietaris afectats comparteixin un pla d’actuació, ja sigui parcial o especial, i mirar d’evitar així que es frenin “els plans que puguin ser d’utilitat”, i per això ha esmenat el projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.

Així ho va explicar ahir la consellera general demòcrata Meritxell Palmitjavila, que va precisar que la formació ha presentat 21 esmenes al text, entre les quals una perquè, en el cas que un comú s’oposi a un projecte sensible, el Consell General ho resolgui mitjançant un projecte de llei i no per una proposta d’acord.

Per la seva part, el conseller general Carles Jordana va defensar el projecte de llei general de l’allotjament turístic, que va qualificar d’“ambiciós”, i va negar que fos perjudicial per al sector com havien denunciat des de Liberals d’Andorra.

Així mateix, Jordana, que va precisar que DA ha presentat 11 esmenes per millorar l’aplicació de la llei, va considerar “adequat” el termini previst perquè els establiments s’adaptin a la llei i va assegurar que la millora de la qualitat dels serveis que fixa la norma comportarà també un increment de preus. En aquest sentit, Jordana, que va dir que la llei respon als nous comportaments dels turistes, va incidir en les dificultats que hi ha per “poder definir un preu mínim”.