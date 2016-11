DA planteja que el Tribunal de Comptes validi les declaracions de béns

Segons marca el text de l’esborrany de la llei de la transparència hi ha d’haver algun organisme que validi les declaracions de béns que de manera anual han de fer els càrrecs públics. Des del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra (DA), que ha elaborat el text, es preveu com una possibilitat que sigui el Tribunal de Comptes aquest organisme que controli la transparència. De fet, així ho van plantejar el passat dimarts als delegats del Greco que van visitar el Consell General. “Això, però, significarà una modificació legislativa ja que suposaria donar-li més atribucions que les que ara té el Tribunal de Comptes”, va explicar el conseller demòcrata Marc Ballestà.

El que sí que tenen clar és que ha de ser un organisme “independent i amb capacitat i recursos de control”, va manifestar Ballestà. L’esborrany de la proposició de llei contempla que tots els càrrecs públics, del Consell General i també del Govern, però també els directors de les parapúbliques, declarin els béns davant d’un organisme que els ha de validar (que no significa que hagin de ser públics). Aquests béns patrimonials, també contemplen les participacions en empreses i el capital. Això sí, el text contempa que es declarin a partir de 20.000 euros. “El tema dels imports són els que hem de discutir amb la resta dels grups per tal de consensuar-los”, va explicar Ballestà.

No hi ha cap data marcada però des del grup de la majoria esperen que la proposició de la llei de la transparència entri a tràmit parlamentari durant el primer trimestre del 2017.

A més a més de la declaració de béns, el text també vol contemplar que els càrrecs públics facin una declaració de les activitats. “D’aquesta manera es pot esbrinar les incompatibilitats que puguin haver-hi amb l’exercici com, per exemple, dels consellers generals”, va remarcar el conseller de Demòcrates per Andorra.