DA planteja als avaluadors del GRECO la possibilitat de tirar endavant un codi deontològic per als consellers

Una delegació d'avaluadors del Grup d'Estats Contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO) es troba aquesta setmana al país per tal de dur a terme la quarta avaluació sobre Andorra. Aquest dimarts s'han reunit amb representants del Consell General i partits polítics. Durant la trobada s'ha abordat la qüestió de la llei de transparència i bon govern impulsada per Demòcrates per Andorra. Els consellers d'aquesta formació també han plantejat als avaluadors la possibilitat de desenvolupar un codi deontològic amb valors i obligacions per als consellers generals.

La futura llei de transparència i bon govern que el grup parlamentari demòcrata ha impulsat ha centrat bona part de la trobada que han mantingut aquest dimarts al matí consellers generals i representants dels partits polítics amb els representants del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO), que es troben al país per a la quarta avaluació d'aquest organisme sobre Andorra. Així, els consellers demòcrates han remarcat als avaluadors els objectius i àmbits d’actuació que regularà la futura llei i també els han plantejat la possibilitat de desenvolupar un codi deontològic amb valors i obligacions per als consellers generals, segons informen a través d'un comunicat.

D'aquesta manera, els consellers demòcrates consideren que la reunió ha estat "positiva" i han posat de manifest "la voluntat d’Andorra de fer els passos necessaris per tal de complir les recomanacions que l’organisme, adscrit al Consell d’Europa, demana perquè els estats membres millorin la seva capacitat i les eines per lluitar contra la corrupció".

Durant la reunió de la delegació del GRECO amb parlamentaris i representants dels partits polítics al Consell General per tancar l’informe corresponent a la quarta avaluació que tracta específicament sobre prevenció de la corrupció de parlamentaris, jutges i procuradors, els avaluadors s’han interessat per la futura llei de transparència i, a més, "han coincidit en la importància que Andorra disposi d’un marc legal que reguli la transparència, els conflictes d’interès i les incompatibilitats, així com d’un règim sancionador", tal com s'informa en el mateix comunicat.

Des de DA es recorda que el text s'ha traslladat a la resta de grups parlamentaris amb l’objectiu de seguir avançant en la definició del redactat i iniciar-ne la seva tramitació parlamentària.

La reunió ha comptat amb la presència de set consellers i de diferents representants de les formacions polítiques.