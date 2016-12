DA fa pinya amb els comuns per “continuar treballant per Andorra”

Coincidint amb el primer aniversari de la victòria en les eleccions comunals, on DA va vèncer en sis comuns, un en coalició amb altres forces, i va obtenir representació en el setè, Demòcrates per Andorra va celebrar ahir un acte per tancar files al voltant del projecte, de les administracions parroquials i per continuar treballar “per convertir Andorra en un país d’oportunitats”.

Així ho va assegurar el president de la formació, Carles Torralba, que va ser l’encarregat d’obrir l’acte amb un breu discurs on va recordar que a “DA som persones treballant per les persones”, un fet que es plasma molt directament amb la tasca que es porta a terme des de les administracions parroquials. En aquest sentit, Torralba va instar els cònsols i els representants dels comuns a continuar treballant i acompanyar el full de ruta del projecte taronja “per posar en marxa les reformes estructurals que el país necessita”.

El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va aprofitar que obria el foc de les intervencions per fer un repàs de l’esforç de contenció i els problemes que havien hagut d’afrontar els comuns des del 2012, “quan es va haver de fer un cop de fre important”, i va incidir en la millora de la situació ja el 2015 i, sobretot aquest 2016.

En una línia similar es va pronunciar el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, que va destacar a més “el projecte sòlid, coherent i transversal que s’ha treballat des del Govern i des dels comuns”, un projecte del que “es beneficien els ciutadans del país”.

En una intervenció menys política, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va repassar les grans xifres per al seu mandat, en què preveu una inversió de 5,7 milions d’euros i una rebaixa de l’endeutament d’un milió d’euros cada any, així com les inversions previstes per a l’edifici de les escoles velles i el pla estratègic del camp de neu d’Ordino-Arcalís, que es presentarà a principis de l’any vinent.

Discurs d’Esteve

Tot i ser l’únic en no haver obtingut la victòria als comicis de fa un any, el conseller de DA al Comú de la Massana, Albert Esteve, va ser, amb un discurs emotiu i ple de paral·lelismes amb el món del futbol, el més aplaudit de la nit. I és que des de la més absoluta sinceritat, Esteve va admetre que quan va rebre la invitació no tenia “gens de ganes” de participar en l’acte de celebració, situació que va revertir recordant que “els èxits col·lectius són més importants que els individuals”.

En aquest sentit, Esteve, que va assegurar que tot i la golejada rebuda la nit electoral el partit “va guanyar la Champions, la Lliga i la Copa”, va posar-se d’exemple que “fer una oposició responsable i constructiva és possible”, en referència a la tasca al Comú massanenc, i va lamentar que no es vegi de la mateixa manera a nivell nacional on ell “no pagaria perquè es fessin llibres per desgastar un contrincant polític”.

La cònsol de la capital, Conxita Marsol, va recordar als presents que el triomf en les eleccions va tenir lloc després d’unes eleccions generals i d’una crisi duríssima com la de BPA i que malgrat això “els ciutadans van tornar a votar el projecte de DA”. En aquest sentit, Marsol, que va repassar també els projectes de la capital, va instar a “continuar treballant els tres anys que queden per endavant”.

Per la seva part, el conseller menor del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Vidal, va destacar la feina feta per mirar de millorar la situació econòmica de la corporació i va assegurar que, com diu el cònsol, “ens en sortirem”, mentre la cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, destacava el paper dels comuns com a “observatoris privilegiats” per veure la realitat i les necessitats socials.

El secretari general de DA, Èric Jover, va remarcar al final de l’acte la importància del mateix ja que “el projecte de DA es construeix tant des de Govern i el grup parlamentari però també des dels comuns, la institució de proximitat amb el ciutadà i creiem que d’aquí es fa una feina de base molt important”.

Martí diu que guanyaria les eleccions que no convocarà

El cap de Govern, Antoni Martí, va ser l’encarregat de tancar l’acte d’ahir on tot i assegurar no voler-ho fer perquè el protagonisme era dels comuns no va poder-se estar de referir-se a qüestions de política nacional. En aquest sentit, Martí, que va destacar que DA pot ser moltes coses però “no arrogants”, es va mostrar convençut que la formació tornaria a obtenir la victòria si s’avancessin els comicis, malgrat advertir que no es podrà saber si “s’equivoca” ja que no té previst cap avançament electoral. Així mateix, Martí, que va recordar que DA “ha crescut al tomb d’un projecte de país però també al tomb del projecte de les parròquies”, va incidir en la capacitat de la formació per “haver sabut superar velles i estèrils rivalitats”, una de les claus per obtenir la renovada confiança dels ciutadans.

El cap de Govern, que va tenir paraules d’agraïment per als “caiguts” Meritxell Mateu i Jordi Alcobé, va lamentar tot el que el partit i el Govern han hagut d’aguantar l’últim any i mig i va pronosticar que “els atacs” continuaran. Tot i això, Martí, que citant Winston Churchill va dir que DA posa Andorra en primer lloc, després les parròquies i en tercer lloc el partit, va assegurar que la formació “serà present en l’Andorra dels ciutadans” i “no

en l’Andorra de la confrontació”.