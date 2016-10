DA “accepta” les explicacions que els dóna Mateu i li reitera el suport

La consellera general de Demòcrates per Andorra Meritxell Mateu va assistir ahir a la reunió de l’executiva de la formació, on va explicar la seva relació laboral amb Banca Privada d’Andorra. Així ho va explicar ahir el secretari d’organització de DA, Esteve Vidal, que va assegurar que després d’escoltar les explicacions facilitades per la parlamentària des del partit no es pot fer res més que “ratificar la confiança”, sabedors que “Mateu no ha fet cap activitat delictiva”, i que “ens hem donat per satisfets amb les explicacions”.

Vidal, que va evitar pronunciar-se sobre les crítiques fetes per Socialdemocràcia i Progrés, tot i que sí que va assegurar que “tant l’anterior legislatura com aquesta Mateu ha fet la seva tasca parlamentària amb la màxima objectivitat”, no va voler comentar però si es podria haver donat algun incompliment de l’article 8 del reglament de la cambra argumentant que això “ho ha de determinar el mateix Consell General”.

El secretari d’organització demòcrata, que tampoc va voler comentar la vessant ètica del cas, va detallar que Mateu “va explicar els fets i ningú en va dubtar”, i va precisar que la consellera va assegurar que la seva tasca per a BPA es va limitar a “un assessorament purament tècnic”, i va afegir que “no tenim motius per posar-ho en dubte”.

Així mateix, Vidal, que va explicar que des de DA s’entén que qualsevol conseller general que pugui tenir altres activitats quan s’asseu a l’escó “fa de conseller general ja sigui Meritxell Mateu o un altre”, va destacar que aquest cas ha posat de manifest que mentre que les incompatibilitats “estan molt clares” quant als membres de l’executiu, “no ho estan tant” pel que fa als consellers generals i als comuns, i es va mostrar partidari de legislar en aquest sentit.

En aquesta mateixa línia, Vidal, que va assegurar estar “convençut” que la contractació de Mateu per part de l’entitat bancària “no té res a veure amb la situació de consellera general”, va recordar que el fet de ser conseller a ple temps, aspecte que també s’ha criticat des de l’oposició, no està regulat i que és cada grup parlamentari qui sufraga part del salari per aquest concepte.