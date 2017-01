Continua la davallada en la recaptació de l’IGI, principal font d’ingrés públic

La liquidació pressupostària del tercer trimestre del 2016 del Govern confirma la tendència negativa en la recaptació de l’impost general indirecte (IGI). Una figura impositiva que grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com les importacions, i que és una de les principals fonts d’ingressos de l’Estat. En concret, segons l’esmentada liquidació, que ha pogut consultar el BonDia, en data

30 de setembre de l’exercici 2016 s’havien ingressat 87,4 milions d’euros, que, comparats amb els 95,2 milions liquidats en el mateix període de l’any passat, representen una caiguda de 7,8 milions o d’un 8,23%.

De fet, aquestes dades no fan res més que consolidar una tendència que ja es va començar a advertir en la liquidació del primer semestre de l’any. Aleshores la davallada era menor ja que durant els primers sis mesos del 2016 s’havia recaptat 57,4 milions, mentre que en el mateix període de l’exercici 2015 s’havia liquidat 2,5 milions d’euros més (59,9 milions). En aquell moment, el Govern ja va treure ferro al decrement assegurant en el document de l’execució pressupostària que, “tot i experimentar un lleuger retrocés en el que s’ha liquidat de l’impost general indirecte, aquesta figura impositiva presenta un comportament estable en la recaptació”. Tres mesos després, en la mateixa execució pressupostària i comptable, el Govern continua en la mateixa línia de no donar-hi gran importància, tot i que deixa la porta oberta a possibles modificacions: “Caldrà acompanyar el comportament d’aquesta figura impositiva durant l’últim trimestre de l’exercici per poder interpretar de manera més encertada l’efecte de les deduccions i els crèdits fiscals acumulats a fi de poder ajustar la capacitat de recaptació d’aquest impost, ja que es tracta d’una de les principals fonts d’ingressos públics.” Igualment, a més de ser la figura impositiva que més ingressos aporta a les arques públiques, l’IGI també és un indicador que reflecteix l’evolució del consum intern i aquests resultats confirmen el que ja va avisar a final d’any la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis durant la presentació dels resultats de les enquestes de conjuntura, en què es va afirmar que està fallant el consum especialment en el comerç.

No obstant això, no totes les notícies són dolentes. L’evolució preocupant de l’IGI no impedeix que la liquidació d’impostos indirectes, que representa

207,5 milions, sigui lleugerament superior (0,24% en termes relatius) a la del tercer trimestre de l’any passat. Això és possible especialment gràcies als resultats obtinguts en la taxa al consum, que està directament vinculada al comportament del trànsit exterior. Així, a final de setembre s’ha liquidat 3,7 milions més que en el mateix període del 2015, fins a arribar a 77,6 milions. Per l’executiu, “aquesta millora de les importacions del país denota una millora de l’activitat econòmica, que caldrà seguir analitzant i potenciant”.

L’evolució positiva també ha estat possible per la recaptació provinent de requeriments de regularitzacions de l’ISI financer i bancari d’exercicis passats (2011 i 2012), que aporta 3,6 milions més. Finalment, els impostos especials es mantenen estables amb una recaptació de 33,5 milions d’euros (1,70% de variació positiva).

19,8 milions per l’IRPF i creix un 18% la liquidació de l’impost sobre societats

En el capítol dels impostos directes la tendència és força positiva, principalment perquè ja es reflecteixen els efectes recaptatoris de les liquidacions i autoliquidacions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponents a les rendes obtingudes en l’exercici 2015. D’aquesta manera, registra un liquidat de 19,8 milions d’euros, xifra que representa un increment de 8,1 milions. En l’augment de 15,8 milions en la recaptació d’impostos directes també hi ha contribuït el bon ritme de l’impost sobre societats, amb el qual s’ha liquidat 5,9 milions més. En aquest sentit, el Govern remarca que l’impost està relacionat amb els resultats de les persones jurídiques, que fan incrementar la base de tributació de l’impost, i per tant, “denota una millora en el teixit empresarial andorrà”.