Cinca estaria disposat a comparèixer davant la PANA

El ministre de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, “no tindria cap inconvenient” a comparèixer davant la comissió PANA del Parlament Europeu, l’encarregada d’investigar el cas dels papers de Panamà, si es donés el cas i la petició es fa en els paràmetres que pertoca.

Així ho va explicar ell mateix ahir en la compareixença setmanal posterior al consell de ministres, en què va assegurar que si finalment, com alguns europarlamentaris han sol·licitat, se l’acaba convocant per comparèixer davant aquesta comissió serà una “bona oportunitat” per explicar la realitat d’Andorra. En aquest sentit, el ministre, que va evitar valorar el fet que des del Parlament Europeu es plantegi citar-lo per la seva vinculació als papers de Panamà, va recordar que “la realitat d’Andorra l’any 1999 no és la mateixa que hi ha avui”, i va incidir en la tasca feta i en l’aposta pel camí de la transparència i en l’homologació del país amb els estàndards internacionals.

Des dels partits de l’oposició s’havia mostrat la preocupació davant d’aquesta possibilitat de citació del ministre en el marc de la investigació dels papers de Panamà pels efectes negatius que pogués tenir en la imatge del país.