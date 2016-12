Cinca confia de resoldre aviat el bloqueig de la renda variable de BPA

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va defensar ahir les gestions fetes per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per desbloquejar els actius en renda variable que hi havia a Banca Privada d’Andorra (BPA), que va estimar en 500 milions d’euros, i que puguin ser traspassats a Vall Banc.

Responent a una interpel·lació del conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, sobre la disponibilitat dels saldos dels clients de Vall Banc, Cinca va recordar que de forma progressiva totes les entitats que custodiaven actius de BPA els han anat alliberant, un aspecte que encara no ha fet el custodi de la renda variable –Credit Suisse– tot i els requeriments de l’AREB, en qualitat de propietari de BPA, que també ha fet gestions prop del seu homòleg suís.

Les explicacions del ministre, que va recordar que no es posa en dubte la titularitat dels actius que sí que consten anotats entre les posicions dels clients de Vall Banc malgrat que no hi puguin accedir, no van convèncer López, que va retreure a l’executiu “la manca de transparència” sobre aquesta qüestió, que, va recordar, afecta moltes persones que, al llarg dels darrers mesos, han tingut molt poca informació de la situació dels productes financers que tenien contractats al banc intervingut.

En aquest sentit, el parlamentari socialdemòcrata va lamentar que “set mesos de silenci no hagin permès desencallar la situació” i va insistir que s’ha volgut amagar informació i que la manca d’explicacions “és inacceptable”. Així, López, que va destacar que “els ciutadans tenen dret a conèixer el que està passant”, va aprofitar per carregar també contra “el silenci” de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i de l’AREB i, especialment, contra aquesta última per la negativa a comparèixer davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera per donar explicacions sobre aquesta situació.

Cinca va negar cap voluntat per part de l’executiu ni tampoc de l’INAF i l’AREB d’ocultar informació i va recordar que quan s’estava buscant corresponsals per a Vall Banc es va tancar l’acord amb una entitat, que posteriorment, però, es va fer enrere en fer-se públic el seu nom. En aquest sentit, el ministre de Finances, que en cap moment es va referir pel seu nom a l’entitat que custodia la renda variable de BPA, va insistir que certes informacions poden entorpir unes negociacions, una afirmació que López va considerar del tot “falsa”.

Tot i no poder donar un calendari perquè “no és a les nostres mans”, Cinca, que va negar també com havia insinuat López cap manca de diligència per part de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries, es va mostrar confiat que “la situació es pugui desbloquejar aviat” i que els clients, del 92% que han estat traspassats a Vall Banc, que tinguin actius de renda variable contractats amb BPA puguin disposar dels seus diners.

Un edicte intern i dos d’externs no van cobrir els llocs a Estadística

L’executiu ha tret aquest any un edicte intern i dos de públics per cobrir dues places de tècnic al departament d’Estadística, edictes que es tornaran a treure l’any vinent ja que han quedat deserts després que només s’hi presentés una persona, que no va superar les proves.

Així ho va explicar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, que, responent a les preguntes dels parlamentaris de Liberals d’Andorra Ferran Costa i Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, justificava d’aquesta manera que es busquessin diferents perfils per al departament a l’exterior del país.

En aquest sentit, el ministre, que va destacar que es tracta de dues places que sí que estan previstes al pressupost, va explicar que es va recórrer a la Universitat de Barcelona, però també a l’UdA i al Servei d’Ocupació, per mirar de contractar dues persones necessàries per al departament, i que es fa per la via d’un contracte d’obra i servei a l’espera de poder cobrir les places fixes amb els nous edictes.

La recerca de personal per a Estadística va generar un fort debat entre el ministre i els dos consellers generals, que van aprofitar el cas per posar de manifest que des de l’executiu “no es confia ni en els joves ni el talent del país”, i van retreure novament la precarització dels llocs de treball a l’administració així com que des del Govern de DA “s’estigui farcint l’administració”, i determinats llocs estratègics, amb treballadors “de més enllà de les nostres fronteres”, com va apuntar Costa.

Picabaralla d’“egos” entre Pere López i Antoni Martí

La pregunta del parlamentari del PS Pere López en relació amb el nomenament d’un ministre responsable de la funció pública va generar una picabaralla entre el conseller i el cap de Govern, que va retreure a López el fet de no haver retirat la interpel·lació un cop confirmat el nomenament de Eva Descarrega.

Així mateix, Antoni Martí va acusar López de tenir un ego “sense límits” si es pensava que s’havia nomenat la nova ministra arran de la presentació de la seva pregunta. A més el cap de Govern, a qui López va retreure fugir d’estudi fent judicis de valor per evitar respondre a les interpel·lacions, va retreure al conseller general del PS que hagués demanat pel nomenament de persones alienes a DA i li va demanar si el que el preocupava era que el seu nom no fos entre els candidats.

López, que va criticar la “supèrbia” de Martí, va recordar al cap de Govern les grans reformes pendents i va assegurar que els darrers nomenaments no fan preveure que s’acabin tirant endavant.

El local més econòmic

El servei d’atenció al client d’Andorra Telecom s’ha ubicat provisionalment al número 2 del carrer Prat de la Creu, mentre duren les obres de The Cloud, perquè era el local més econòmic, segons va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, contestant una pregunta de Víctor Naudi.

Text de la llei d’òrgans

El Govern ja disposa d’un primer esborrany de la llei d’òrgans i teixits, que serà un realitat l’any vinent, segons va assegurar el titular de Salut, Carles Álvarez, responent a una pregunta de la parlamentària liberal Carine Montaner.