Cinca assegura que la baixa d'Alcobé no modifica el calendari assignat als seus dossiers

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha assegurat aquest dimecres que "la baixa com a ministre del senyor Alcobé", formalitzada aquest mateix dimecres amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), no modificarà el calendari previst als dossiers que gestionava l'exdirigent, com el de la reforma de la Llei de la Funció Pública. "Ni aquest ni cap altre dossier dels que liderava el senyor Alcobé s'ha de veure afectat en el calendari", ha dit Cinca. El ministre Portaveu ha assegurat que el Consell de Ministres "no té encara coneixement de quina serà la solució" plantejada pel cap de Govern, Toni Martí, per suplir la baixa deixada per Alcobé al capdavant de la cartera d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

Cinca ha assegurat que cap dels dossiers que gestionava el Ministeri que liderava Jordi Alcobé es veurà afectat per la renúncia de l'exministre. El ministre Portaveu, però, ha admès que si la "situació d'interinitat" que viu actualment el Ministeri "durés eternament, sí que es podrien veure afectats". Cinca ha dit que "els projectes estaven perfectament encarrilats i que els treballs continuen segons el calendari previst".

"A hores d'ara encara no hi ha formalitzada la decisió, els propers dies el cap de Govern prendrà les decisions que cregui convenients, amb un repartiment de carteres o amb la incorporació d'altres persones, però no tinc encara coneixement de quina serà la solució", ha dit Cinca, després que aquest dimecres quedés formalitzada la renúncia com a ministre de Jordi Alcobé.

Enquesta perquè els treballadors valorin l'Administració

El Govern facilitarà una enquesta a tots els treballadors de l'Administració General, tant personal fix com eventual, destinada a conèixer la seva opinió, per tenir més elements de valoració per elaborar la reforma de la Llei de la Funció Pública que prepara l'Executiu. "Volem recollir les màximes valoracions dels empleats", ha explicat aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre Portaveu, Jordi Cinca. El termini per rebre els comentaris dels treballadors és el 21 de novembre, i les respostes s'inclouran en el material de negociació que prepara el Govern per a l'elaboració de la reforma.