Cinca anuncia que durà a la Justícia la publicació d'un llibre sobre la seva activitat professional

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha manifestat que el llibre que ha estat publicat sota el títol 'Diamantes sucios' i que s'anuncia com la "veritable història de Jordi Cinca", és la "culminació" d'un seguit d'articles que han anat sortint a la premsa des de la passada primavera i que "per més que no diguin res de nou em sembla que suposa passar uns límits inacceptables", per la qual cosa els seus advocats duran a terme les "demandes pertinents". Cinca ha tornat a emmarcar aquests atacs en les accions per "desestabilitzar el Govern" tot i que no obtindran cap resultat, ha remarcat. D'altra banda, i sobre les possibles reticències de l'AREB per tornar a comparèixer al davant de la Comissió Especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, Cinca ha manifestat que tot i que no és una qüestió que correspongui al Govern li consta que s'ha rebut aquesta petició de compareixença i que és comprensible que no es vulgui anar a parlar de certes negociacions fins que aquestes no estiguin tancades.

Cinca ha tornat a manifestar que tot el que ha estat publicat és "rotundament fals" i ha emmarcat aquestes publicacions en la voluntat de "desestabilitzar el Govern". Ha afegit que "tot això era més que previsible" però que "no és a través d'accions com aquesta que es pot desestabilitzar" l'Executiu. Cinca també ha dit que troba "curiós" que enmig de tot el llibre es faci sortir també l'afer BPA "barrejat" amb la seva activitat de fa vint anys.

Qüestionat també sobre les possibles reticències de l'AREB per comparèixer novament al davant de la Comissió Especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, Cinca ha exposat que no li correspon al Govern aquesta qüestió però que li constava que aquest dimecres mateix l'organisme havia rebut la citació per a la compareixença i que ara haurà d'avaluar quina és la resposta que se li ha de donar. De totes maneres, ha manifestat que és comprensible que enmig d'una negociació no es vulgui donar explicacions per evitar que hi pugui haver una interferència mentre no s'hagi completat tot el procés perquè Vall Banc pugui operar amb normalitat, i ha conclòs que no dubta que quan tot estigui tancat l'AREB donarà les explicacions escaients.