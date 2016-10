Carles Jordana defensa a Estrasburg el compromís d’Andorra per lluitar contra els crims contra la humanita

El conseller general demòcrata Carles Jordana participa en el ple de l’Assemblea Parlamentària que el Consell d’Europa celebra aquests dies a Estrasburg i aquest dijous hi ha intervingut per posar en relleu el compromís d'Andorra en la lluita contra els crims contra la humanitat. Jordana ha recordat que Andorra va ser dels primers països en subscriure i ratificar l’Estatut de Roma, que va donar lloc al naixement de la Cort Penal Internacional, i ha posat de relleu "la imperiosa necessitat de lluitar eficaçment contra els crims contra la humanitat, els crims de guerra i els genocidis". Així mateix, ha afegit que els actes de terrorisme islamista que sofreix el món actual no poden quedar impunes, "raó per la qual cal reforçar i dotar de mitjans la Cort".

Jordana és membre suplent de la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que està formada actualment per un total de 317 parlamentaris provinents dels 47 estats europeus que en són membres.