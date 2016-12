Calvó no preveu problemes en l’estudi d’impacte de l’heliport

Igual com qualsevol infraestructura, el projecte de l’heliport nacional, que l’executiu té previst ubicar en un terreny sobre la central hidroelèctrica de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) a Encamp, anirà acompanyat de la preceptiva avaluació d’impacte ambiental.

No obstant, i segons va assegurar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en el tradicional esmorzar nadalenc de l’executiu amb els mitjans de comunicació, atenent a la ubicació de la infraestructura “no hi haurà gaires problemes de medi ambient”.

Tot i això, Calvó, que va assegurar també que ja té un coneixement de la zona, es va voler mostrar prudent i va destacar que caldrà esperar a disposar dels estudis corresponents per poder, des del seu ministeri, avalar la futura infraestructura.

De fet, en la reunió que el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va mantenir a mitjans de desembre amb els consellers de la majoria i l’oposició del Comú d’Encamp, en la qual el ministre va exposar els informes tècnics que avalaven la ubicació de la infraestructura, el cònsol major encampadà, Jordi Torres, ja va incidir en la necessitat d’elaborar un informe d’impacte acústic, malgrat la disposició inicial de la corporació parroquial a donar el vistiplau a la infraestructura i signar el conveni corresponent amb l’executiu.