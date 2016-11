Bartumeu participa a Tolosa en un seminari sobre el desenvolupament del Sud-oest europeu

El grup del Partit dels Socialistes Europeus de la Haute Garonne animat pel seu responsable Hugues Bernard va organitzar el dia 4 de novembre una reunió per a debatre sobre la problemàtica de les zones de muntanya del Sud-Oest europeu, és a dir dels Pirineus, pel que fa als transports ferroviaris i a les vies de comunicació.

La trobada es va iniciar amb la intervenció de la diputada europea Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, responsable de la delegació socialista francesa al Parlament Europeu. Aquesta diputada, que és membre de la comissió de transports del parlament europeu, va desgranar una sèrie de propostes per reforçar el desenvolupament de les zones de muntanya en el marc de la xarxa

europea de transports.

A continuació Joel Carreiras, conseller municipal de Toulouse i secretari nacional del Partit Socialista pels transports, va fer una síntesi de la situació del transport ferroviari a França i de les dificultats financeres actuals que fan molt difícil subvencionar línies que s'acostin als Pirineus.

En la seva intervenció Jaume Bartumeu va recordar la voluntat del govern que va encapçalar de reforçar l'embrancament amb Europa tot i buscant una bona entesa i col·laboració amb les institucions representatives d'una i l'altra banda dels Pirineus.

La preocupació de tots els intervinents anava en la direcció d'aconseguir una millor "permeabilització" de les vies de creuament dels Pirineus tant per carretera com per la via ferroviària. Preocupació que va en la línia d'aconseguir un desenvolupament sostenible de les zones de muntanya a partir de tres pilars: el pilar econòmic, el pilar social i el pilar ecològic.

Els participants van compartir la convicció que cal més inversió pública perquè Europa retrobi el camí del redreçament econòmic. La reunió de Toulouse segueix doncs en la línia encetada l'any 2013 a la Festa

d'Europa a Tourreilles (Haute-Garonne) i a la trobada que es va mantenir el passat mes de juny a Bagneres de Luchon, en totes les quals el president d'SDP ha tingut una participació activa.