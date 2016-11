Bartumeu exposa a la comissió BPA les pressumptes amenaces denunciades per Higini Cierco

L'exlletrat dels accionistes majoritaris de Banca Privada d'Andorra, Jaume Bartumeu, ha comparegut davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera on ha ratificat el que havia dit en relació a les pressumptes amenaces i coaccions que va denunciar haver rebut Higini Cierco per part de comandaments policials espanyols.

(Seguirà ampliació).