Bartumeu avisa que no pot trencar el secret professional

Després que el 13 d’octubre passat Jaume Bartumeu rebés la carta del president de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, Ladislau Baró, en què li sol·licitava la seva compareixença davant la comissió en qualitat d’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA i en relació a les manifestacions sobre les presumptes coaccions i amenaces que hauria rebut el president de BPA de comandaments de la policia espanyola, el lletrat va respondre divendres passat a la missiva mostrant la seva disposició a comparèixer.

No obstant, en la carta, entrada ahir al matí a Sindicatura, Bartumeu afirma que ha pogut comprovar que alguns integrants de la comissió “han fet manifestacions darrerament en les quals no sembla que hi hagi el coneixement suficient de les normes legals que regulen el secret professional dels advocats”, motiu pel qual adverteix textualment al president de la comissió que no podrà respondre a “preguntes que poguessin afectar el meu secret professional”.

Un cop fet l’advertiment, i tenint en compte que en la carta de Baró es proposava la compareixença per a la primera quinzena de novembre, l’exlletrat dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra proposa fins a sis dies diferents (dimecres 2 i dijous 3, dimarts 8 i dimecres 9, dilluns 14 i dimarts 15) perquè es pugui portar a terme la seva compareixença.