Bartumeu apunta a la fiscalitat per no ser a la llista de paradisos

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va retreure ahir al Govern demòcrata no haver fet les actuacions que calia per evitar formar part de la relació de 40 països que podrien ser susceptibles de constar en la llista de paradisos fiscals de la UE, que s’ha de fer pública a final de l’any 2017. En aquest sentit va apuntar que l’executiu no hauria d’haver endarrerit la tramitació de lleis que han de permetre l’homologació “ni creure’s els més llestos de la classe anant a Brussel·les a explicar sopars de duro”, en relació a la reunió que mantindrà el cap de Govern amb el president de la Comissió Europea.

En aquest sentit, Bartumeu va destacar que si una força política aposta per un acord d’associació amb la Unió Europea (UE) ha de ser coherent i buscar un marc fiscal homologable. Sobre aquest va recordar que ell mateix ja va fer un advertiment quan es va debatre l’IRPF al Consell General, un impost del qual considera que s’ha establert massa exempcions. “En general no n’hi ha d’haver, d’exempcions”, va dir. El mateix ha passat amb l’impost de societats i l’IGI reduït.

El president d’SDP va acusar el Govern d’actuar sota una improvisació constant i “en funció del que ve de fora”, un fet que no considera una bona forma d’encarar les negociacions amb la UE. “Cal fer les coses quan toca i no com els mals estudiants, deixar-ho tot per al final”, va afirmar, al mateix temps que va remarcar que això obeeix a una vella pràctica de no voler ser els primers ni els últims i que fa que sempre s’acabi sent els últims, un fet que dóna ensurts.

Bartumeu també va destacar que l’únic dels països que estan negociant un acord d’associació amb la UE que es troba a la llista candidats a estar en una nova relació de paradisos fiscals és Andorra. Davant d’això va subratllar la seva tasca per treure el Principat de la llista grisa de l’OCDE quan era cap de Govern mentre altres “estan deixant periòdicament Andorra en mala posició”.

Per la seva banda, el conseller general d’SDP Víctor Naudi va anunciar que han presentat una demanda d’informació relativa a la suposada mala gestió del SAAS. “És urgent saber què passa i prendre mesures”, va destacar Naudi, que va recordar que ara es disposa d’un informe independent i un del gabinet jurídic del Govern.

Intercanvi automàtic

El Consell Europeu va aprovar ahir l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal amb Andorra. L’acord contribuirà a reprimir l’evasió fiscal, ja que permetrà l’intercanvi automàtic d’informació entre els estats membres de la UE i Andorra. Així, les administracions tributàries de totes dues parts tindran un millor accés transfronterer a la informació sobre els comptes financers dels residents de l’altra part. L’acord millora un conveni del 2004 que obligava Andorra a aplicar mesures equivalents a les disposades en una directiva de la UE sobre la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi. A més, ampliarà l’intercanvi automàtic d’informació a comptes financers per impedir que els contribuents ocultin capital que representi ingressos o actius pels quals no s’han pagat impostos. El nou acord es va signar el 12 de febrer del 2016 i es va aprovar com a punt sense debat en la sessió del Consell d’Assumptes Generals celebrada ahir.