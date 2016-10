Antoni Missé inicia l'etapa de conseller general amb "molt de respecte i humilitat"

L'ordinenc Antoni Missé ha jurat el càrrec de conseller general per al grup parlamentari demòcrata aquest dijous a primera hora de la tarda, després que Meritxell Mateu deixés l'escó el passat 4 d'octubre a causa de la polseguera que va aixecar el fet d'haver compaginat el seu càrrec amb una relació laboral amb BPA en la qual hauria actuat com a lobbista, segons es desprèn d'uns correus electrònics que es van fer públics aquell mateix dia. Missé ha assegurat que no s'esperava en camp moment entrar al Consell General, una etapa que inicia "amb molta satisfacció i honor però al mateix temps amb molt de respecte i humilitat". El nou conseller, que no ha volgut valorar l'afer Mateu, ha assegurat que farà la seva tasca amb honestedat i rigor "per servir la parròquia d'Ordino i pel bé del país", i tenint clars els drets i deures que comporta el càrrec. Antoni Missé era el segon suplent de la llista territorial d'Ordino d'ACO-DA i va ser proclamat conseller general després que Josep Àngel Mortés renunciés al càrrec pel fet de ser cònsol major d'Ordino. A més de formar part d'Acció Comunal d'Ordino, el nou conseller és membre de l'executiva de Demòcrates per Andorra.