Antoni Missé és proclamat conseller general en substitució de Meritxell Mateu

El BOPA publica aquest dimecres el decret pel qual es proclama elegit pel càrrec de conseller general, en substitució de Meritxell Mateu, a Antoni Missé. L'ordinenc formava part de la llista de la candidatura d'Acció Comunal d'Ordino+Demòcrates per Andorra (ACO+DA), per la circumscripció parroquial. Està previst que Missé juri el càrrec durant la propera sessió del Consell General, el dijous 20 d'octubre.

Meritxell Mateu va dimitir del seu càrrec de consellera general el passat 4 d'octubre, arran de la polèmica sorgida per la seva vinculació laboral amb Banca Privada d'Andorra mentre era consellera durant la legislatura passada. Amb motiu de la seva dimissió, va quedar vacant el seu escó i el síndic general, Vicenç Mateu, va demanar per carta l'endemà de la dimissió que "es prenguin les disposicions oportunes per tal que s'activi el mecanisme de substitució previst". D'aquesta manera, el BOPA publica el decret per proclamar Antoni Missé nou conseller general. El candidat següent de la llista d'ACO+DA era Josep Àngel Mortés, però tenint en compte la seva renúncia el 8 d'octubre com a conseller general per mantenir el seu càrrec de cònsol major d'Ordino, el proper era Missé.

Durant la propera sessió del Consell General, que tindrà lloc el dijous 20 d'octubre, està previst que Missé pugui jurar el càrrec i incorporar-se ja a la tasca legislativa.