Andorra Turisme destinarà 300.000 € més a campanyes de comunicació

El pressupost d’Andorra Turisme per al 2017 preveu un increment del 6,13% per a les campanyes de comunicació. En total es destinarà a aquest concepte 5,7 milions d’euros, xifra que representa 331.853 euros més que aquest any (els comptes del 2016 dotaven aquesta partida amb 5,4 milions). Cal destacar que la inversió en campanyes de comunicació té un pes important en el conjunt del pressupost de la societat pública, ja que representen un 32% del total.

Aquesta inversió s’adreçarà a fer dues campanyes de gran format (la d’estiu i la d’hivern), així com a l’Andorra Shopping Festival, tal com s’ha fet en els darrers anys. L’augment del pressupost està motivat per la realització d’un nou espot d’hivern i un nou espot d’estiu (que s’utilitzaran en les dues campanyes principals, de l’hivern del 2017-2018 i l’estiu del 2018). També es faran dues campanyes de comunicació de les rebaixes. A més, es continuarà potenciant la segmentació dels públics objectius (sobretot en campanyes online) i les campanyes d’e-mail màrqueting i s’engegaran processos de màrqueting relacional. Quant al pes de la inversió, se seguirà potenciant el mercat francès per sobre de l’espanyol i es continuaran impulsant accions de comunicació dirigides a potenciar els esdeveniments esportius i culturals que s’organitzin l’any que ve. Per últim, se seguiran duent a terme les accions de comunicació a través de les agències de premsa als mercats espanyol, francès i britànic i es manté la partida per trobar sinergies per tenir patrocinadors i marques internacionals que ajudin a promoure la destinació.

En relació als mercats, es preveu continuar amb la línia de col·laboració amb operadors turístics per treballar el mercat alemany i les accions directes al mercat xinès i reforçar la presència en mercats complementaris. També es començarà a actuar en altres mercats, com el lituà i el sud-coreà. Cal destacar que es destinarà 100.000 euros a actualitzar l’estudi de mercats potencials realitzat l’any 2012-2013.

A banda, hi haurà 70.000 euros el 2018 i 70.000 euros més el 2019 en format de pluriennals per garantir la celebració, en els tres anys vinents, de la nova prova dins de l’Andorra Ultra Trail, anomenada Eufòria. En total, el pressupost d’Andorra Turisme per al 2017 puja a 17,9 milions d’euros, un 0,45% més que el d’aquest any.

Augmenta un 7,4% la partida de personal

La partida de personal de la societat creixerà un 7,4% (86.000 euros) i s’hi destinarà 1,2 milions d’euros. Això respon a la incorporació d’una persona actualment subcontractada i la cobertura d’una baixa, així com a l’augment de l’1% de retenció de la CASS en la branca malaltia. A més, s’activarà un pla de jubilació per als empleats, seguint les mateixes directrius que els altres ens públics. Es permetrà escollir entre el 0, 1, 2, i 3 per cent del salari de cada treballador que s’hi vulgui afegir i l’empresa hi posarà el mateix import. La quantitat màxima a aquesta contribució és de 29.687 euros.