Andorra proposa organitzar la reunió anual de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines del Canvi Climàtic al 2019-2020

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha participat aquest dimecres a la reunió ministerial de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines del Canvi Climàtic (RIOCC) en el marc de la 22a reunió de la Conferència de les Parts COP22 que se celebra a Marràqueix. La ministra ha proposat el Principat per acollir la reunió anual tècnica prevista per al 2019-2020, en el marc de la candidatura per ser seu de la XXVII Cimera Iberoamericana.

Andorra es va adherir oficialment a la RIOCC a l’octubre, a la reunió anual tècnica que enguany va tenir lloc a Bogotà (Colòmbia), després que al desembre del 2015, la ministra Calvó assistís a la trobada ministerial d’aquesta xarxa en la COP21, en qualitat de país observador.

La RIOCC va néixer durant el IV Fòrum Iberoamericà de Ministres de Medi Ambient, celebrat a l’octubre de 2004 a Cascais (Portugal). Els ministres aplegats van acordar-ne la creació amb el principal objectiu de mantenir un diàleg fluid permanent per conèixer millor les prioritats, reptes i experiències dels països iberoamericans en matèria de canvi climàtic. Des de la seva creació l’any 2004, la Xarxa es reuneix formalment amb caràcter anual, així com paral·lelament, en les negociacions internacionals de la CMNUCC a nivell tècnic i ministerial. La RIOCC permet crear un espai informal i tècnic d’intercanvi d’experiències i una oportunitat per a la identificació de sinergies, fortaleses i prioritats des d’una perspectiva de cooperació regional i suport entre països.

La creació d’aquesta Xarxa constitueix, probablement, la iniciativa de cooperació regional i treball en xarxa en matèria de canvi climàtic més rellevant en l’àmbit internacional. Així mateix, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha recordat les paraules del president de la República francesa i copríncep d’Andorra, François Hollande, pronunciades aquest dimarts a Marràqueix: “la manca d’acció seria un desastre per al món’’, i s’ha sumat a la necessitat de traduir en accions els objectius de la COP21 i d’accelerar les accions nacionals per la lluita contra el canvi climàtic. Sílvia Calvó ha mostrat el seu agraïment al Marroc per la seva destacada hospitalitat i l’excel·lent organització de la COP22.